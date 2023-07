DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der US-Arbeitsmarkt entwickelt sich seit vielen Monaten besser als erwartet. Das Hauptaugenmerk der US-Notenbank liegt nach wie vor auf der Senkung der Inflation und nicht auf der Sorge um die Beschäftigung. Sie Fed dürfte es sogar vorziehen, eine gewisse Abkühlung des Lohnwachstums zu sehen, was den Inflationsdruck auf die Dienstleistungspreise verringern könnte. Ökonomen rechnen für Juni mit 240.000 (Mai: 339.000) zusätzlichen Stellen. Die Arbeitslosenquote soll der Prognose zufolge auf 3,6 (3,7) Prozent sinken. Bei den Stundenlöhnen erwarten Ökonomen ein monatliches Plus von 0,3 (0,3) Prozent und eine jährliche Steigerung von 4,2 (4,3) Prozent. Am Donnerstag zeigte der ADP-Arbetsmarktbericht einen viel höheren Stellenzuwachs in der privaten US-Wirtschaft als erwartet , nämlich 497.000 gegenüber 220.000. Vielen Akteuren gilt der ADP-Bericht als Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht.

Die Fed wird das nächste Mal am 26. Juli über die Zinsen entscheiden, und eine Anhebung scheint das wahrscheinlichste Szenario zu sein. Letztlich werden die höheren Zinssätze zu einer Schwächung des Arbeitsmarkts führen, aber das ist bisher noch nicht eingetreten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

09:15 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Erstnotiz im Prime Standard

10:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, HV

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

08:00 KR/LG Electronics Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe Mai saisonbereinigt PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm - US 14:30 Arbeitsmarktdaten Juni Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +240.000 gg Vm zuvor: +339.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,6% zuvor: 3,7% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,2% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+4,3% gg Vj

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.661,00 +0,0% E-Mini-Future S&P-500 4.444,00 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 15.226,75 -0,1% Nikkei-225 32.653,36 -0,4% Schanghai-Composite 3.194,19 -0,4% Hang-Seng-Index 18.336,68 -1,1% +/- Ticks Bund -Future 131,31 -4 Donnerstag: INDEX Schluss +/- DAX 15.528,54 -2,6% DAX-Future 15.656,00 -2,4% XDAX 15.549,72 -2,3% MDAX 26.708,44 -2,6% TecDAX 3.089,01 -2,2% EuroStoxx50 4.223,09 -2,9% Stoxx50 3.867,97 -2,4% Dow-Jones 33.922,26 -1,1% S&P-500-Index 4.411,59 -0,8% Nasdaq-Comp. 13.679,04 -0,8% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,35 -128

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Sehr schwach - Ein kleines Zinsbeben drückte die Aktienindizes im Tagesverlauf immer weiter nach unten. Die Marktzinsen legten stark zu - die deutsche Zehnjahresrendite beispielsweise um 15 Basispunkte auf 2,63 Prozent -, nachdem aus den USA extrem robuste Zahlen vom privaten Arbeitsmarkt gemeldet worden waren und dann auch noch der ISM-Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden US-Gewerbes besser als gedacht ausgefallen war. Diese offensichtliche Widerstandsfähigkeit der Konjunktur könne die US-Notenbank veranlassen, weiter an der Zinsschraube zu drehen, hieß es. Zugleich schürte das Sorgen vor einem Abwürgen der ohnehin fragilen Konjunktur in Europa. Weil der Blick in die USA dominierte, verloren Konjunkturdaten aus Deutschland an Bedeutung. Der Auftragseingang im Mai war deutlich stärker als erwartet ausgefallen. Aktien konjunkturzyklischer Branchen gerieten besonders unter die Räder. Aktien defensiver Sektoren wie Lebensmittelherstellung und Telekommunikation hielten sich noch am besten. Jet2 stürzten in London um 10,5 Prozent ab nach der Ankündigung, dass Chairman Philip Meeson ausscheiden wird. Er könnte nun seine Anteile veräußern.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Mit dem Ausbruch aus der Konsolidierungszone zwischen 15.750 und 16.000 Punkten nach unten trübte sich die technische Lage ein. Sämtliche 40 DAX-Werte schlossen im Minus. Mit den anziehen Marktzinsen zählten Immobilienwerte zu den Schlusslichtern: Vonovia verloren 7,4, LEG Immobilien 5,6 Prozent und Aroundtown 3,7 Prozent. Als insgesamt im Rahmen der Prognosen liegend wurden die Geschäftszahlen von Gerresheimer gesehen. Mit dem Gesamtmarkt ging es dennoch um 1,4 Prozent nach unten. Redcare Pharmacy überzeugte mit den Geschäftszahlen. Die Aktie schloss 7,1 Prozent im Plus. Südzucker gewannen 3,3 Prozent nach einer angehobenen Ergebnisprognose. Für herbe Enttäuschung sorgten die Zweitquartalsergebnisse von Suse (-15%).

XETRA-NACHBÖRSE

Kion tendierten ein halbes Prozent leichter nach der Meldung, dass das Gabelstapler- und Lagertechnikunternehmen seinen Finanzvorstand verliert (s.u.). Singulus wurden rund 3 Prozent niedriger gestellt. Das Unternehmen hatte am Abend seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2023 reduziert, weil sich Großprojekte im Solarbereich verzögern.

USA - AKTIEN

Schwächer - Robuste Konjunkturdaten zeigten, dass die bisherigen Zinserhöhungen offenbar gut weggesteckt wurden, und befeuerten damit Befürchtungen weiter steigender und länger erhöht bleibender Zinsen in den USA. In der Folge ging es mit den Aktienkursen in einer Schreckreaktion zunächst deutlicher nach unten, während am Anleihemarkt die Zinsen kräftig stiegen. Im Verlauf reduzierte sich das Minus bei den Aktien dann aber etwas. Laut dem Bericht des Datenermittlers ADP wurden im Juni im privaten Sektor fast 500.000 neue Stellen geschaffen, während Ökonomen nur 220.000 geschätzt hatten. Am morgigen Freitag steht der offizielle US-Arbeitsmarktbericht auf der Agenda, für den viele Akteure den ADP-Bericht als Art Indikator sehen. Dazu fiel der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im Juni deutlich besser als erwartet aus und deutet auf Expansion hin. Zum starken Anstieg der Zinsen trug auch bei, dass die Präsidentin der US-Notenbankfiliale von Dallas, Lorie Logan, mit Blick auf die Inflationsbekämpfung eine restriktivere Geldpolitik forderte. Im Dow gab es nur zwei Gewinner und zwar die beiden Technologieschwergewichte Apple (+0,3%) und Microsoft (+0,9% auf 341,27 Dollar). Letztere profitierten von einer kräftigen Kurszielerhöhung durch Morgan Stanley auf 415 von 335 Dollar. Meta Platforms gaben nach den Vortagsgewinnen um 0,8 Prozent nach. Das Unternehmen hat seinen Micro-Blogging-Dienst Threads an den Start gebracht hat, der Twitter Konkurrenz machen soll. Im späten Handel erhobene Vorwürfe von Twitter über eine mögliche Verletzung geistigen Eigentums drückten den Meta-Kurs zunächst nur leicht weiter nach unten.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,01 +5,5 4,95 58,6 5 Jahre 4,36 +11,0 4,25 35,8 7 Jahre 4,21 +10,8 4,10 23,6 10 Jahre 4,04 +10,7 3,94 16,2 30 Jahre 4,00 +7,2 3,93 3,2

Die Anleihekurse gerieten nach dem unerwartet robusten ADP-Arbeitsmarktbericht stark unter Druck, die Renditen legten deutlich zu - im Zweijahresbereich wurde die Marke von 5 Prozent erreicht. Der Zinsterminmarkt preist nun eine weitere Leitzinsanhebung am 26. Juli um 25 Basispunkte mittlerweile mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 93 Prozent ein. Zugleich stieg die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Zinsschritt im September auf fast 30 (Vortag 18) Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:10 Uhr Mi, 17:29 Uhr % YTD EUR/USD 1,0888 -0,0% 1,0861 1,0874 +1,7% EUR/JPY 156,69 -0,1% 156,16 157,16 +11,6% EUR/CHF 0,9756 +0,0% 0,9743 0,9761 -1,4% EUR/GBP 0,8548 -0,0% 0,8544 0,8551 -3,4% USD/JPY 143,92 -0,1% 143,90 144,52 +9,8% GBP/USD 1,2736 -0,0% 1,2704 1,2717 +5,3% USD/CNH (Offshore) 7,2520 -0,1% 7,2601 7,2587 +4,7% Bitcoin BTC/USD 30.143,23 -0,3% 30.571,44 30.366,76 +81,6%

Der Dollar zeigte eine kleine Berg- und Talfahrt. Zwischenzeitlich holte er frühe Verluste zum Euro wieder auf, fiel dann aber wieder auf zuletzt 1,0888 je Euro zurück. Dass sich der Euro so gut hielt, dafür sorgten auch in der Eurozone stark anziehende Marktzinsen. Der Dollarindex gab letztlich um 0,2 Prozent nach.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,07 71,80 +0,4% +0,27 -9,2% Brent/ICE 76,81 76,52 +0,4% +0,29 -7,7%

Die Ölpreise gaben mit den steigenden Marktzinsen zunächst nach, holten dann die Abgaben aber wieder auf und schlossen wenig verändert. Stützend wirkte, dass die US-Ölvorräte in der Vorwoche erneut gesunken waren.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.910,91 1.911,05 -0,0% -0,15 +4,8% Silber (Spot) 22,69 22,78 -0,4% -0,09 -5,3% Platin (Spot) 904,78 906,50 -0,2% -1,73 -15,3% Kupfer-Future 3,74 3,73 +0,2% +0,01 -2,3%

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR

DEUTSCHLASND - Konjunktur

July 07, 2023 01:30 ET (05:30 GMT)

Der Präsident des Münchener Ifo-Instituts, Clemens Fuest, warnt vor einer Phase "mageren Wachstums" für Deutschland. "Es wird leider kein Wirtschaftswunder geben, sondern eher etwas in Richtung Schweiß und Tränen", sagte er dem Handelsblatt. Anders als in der 50er- und 60er-Jahren würden durch die Klimatransformation keine zusätzlichen Produktionskapazitäten geschaffen, sondern "bestenfalls wird ein alter Kapitalstock durch einen neuen ersetzt", so Fuest. Das sei erst mal vor allem teuer.

DEUTSCHLAND - Wettbewerbspolitik

Der Bundestag hat das Bundeskartellamt bei dessen Vorgehen gegen verbraucherschädigendes Verhalten von Unternehmen gestärkt. Die vom Bundeswirtschaftsministerium angestoßene Reform des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) wurde angenommen. Insbesondere sollen dadurch die Befugnisse des Kartellamts spürbar erweitert werden, um etwa unrechtmäßig erzielte Gewinne abzuschöpfen.

KION

Finanzvorstand Marcus Wassenberg geht "im besten Einvernehmen und auf eigenen Wunsch". Der Aufsichtsrat hat Christian Harm, der seit 20 Jahren für Kion bzw dessen Vorgängerunternehmen arbeitet, mit sofortiger Wirkung zum Vorstandsmitglied und CFO ernannt.

MUTARES

hebt ihre Ausschüttung für das vergangene Geschäftsjahr an: Die Aktionäre sollen für 2022 insgesamt 1,75 Euro je Aktie erhalten, bestehend aus der bereits im April angekündigten Basisdividende von 1 Euro, sowie einer "Performance"-Dividende von 0,75 Euro, wie das Unternehmen jetzt mitteilte.

SINGULUS

hat seine Prognosen für 2023 reduziert, weil sich Großprojekte im Solarbereich verzögern. Das Unternehmen sieht die Umsatzerlöse nun innerhalb von 90 bis 100 Millionen Euro statt wie bisher zwischen 140 und 150 Millionen Euro. Die Erwartung für das EBIT senkte Singulus von einem niedrigen zweistelligen auf einen niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Betrag.

SAMSUNG ELECTRONICS

hat Anleger vorgewarnt, dass der operative Gewinn um 96 Prozent schwächer ausfallen könnte als im Vorjahr. Das wäre das schwächste Ergebnis seit mehr als 14 Jahren und deutet darauf hin, dass der weltgrößte Hersteller von Speicherchips, Smartphones und Fernsehgeräten weiterhin mit einer global schwachen Nachfrage nach Technologieprodukten und Halbleitern zu kämpfen hat, obwohl Samsung das Angebot bei Chips reduziert hatte.

