Lübeck (ots) -Die Handball Nationalmannschaften U19 von Island und Deutschland werden am 14. Juli 2023 um 20:30Uhr in einem hochkarätigen Handballspiel beim Nations Cup aufeinandertreffen.Dieses mit Spannung erwartete Spiel zwischen den beiden europäischen Teams verspricht ein aufregendes und temporeiches zu werden. Sowohl Island als auch Deutschland sind für ihre herausragenden Spieler und hervorragenden Spielstrategien bekannt.Die Hansehalle in Lübeck bietet eine ideale Kulisse für dieses hochklassige Handballspiel. Mit einer Hallen-Kapazität von bis zu 3.200 Zuschauern und den rund 5.000 Turnier-Teilnehmern der Handball Days 2023, wird die Halle mit enthusiastischen Fans gefüllt sein, welche die Teams lautstark unterstützen werden."Die Handballbegeisterung bei den Handball Days war schon immer riesig, und auch der aktuelle WM-Erfolg der Deutschen Nationalmannschaft U21 ist ein weiterer Motivationsfaktor, gerade für alle jugendlichen Handballer auf den Handball Days, so Andreas Jansen, Baltic7 Handball und Wirtschaft e.V.."Weltmeister! Wahnsinn! Viele der Jungs der Jugend Nationalmannschaften haben hier in den letzten Jahren bereits in Lübeck auf dem Nations Cup gespielt", erinnert sich Sven Foitzik vom Orga-Team, Handball Days. Die traditionsreichen Handball Days finden seit über 27 Jahren in Lübeck statt.Die Nationalmannschaften von Island und Deutschland sind hochmotiviert und gut vorbereitet für dieses Aufeinandertreffen.Alle Termine und Tickets zu allen Spielen finden Sie unter: www.handballdays.de (https://www.handball-days.de/)Nationalmannschaftsspiele:13.07.2023 - Netherlands: Iceland (M) 20.00h14.07.2023 - Germany: Switzerland (F) 18.30h14.07.2023 - Germany: Iceland (M) 20.30h15.07.2023 - Switzerland: Germany (F) 16.30h15.07.2023 - Germany: Netherlands (M) 18.30h16.07.2023 - Iceland: Germany 10.00h (M)