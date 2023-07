NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Analystin Elodie Rall rechnet auf vergleichbarer Basis mit einem achtprozentigen Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebitda). Der Baustoffkonzern profitiere wohl weiter von einer starken Preisentwicklung in Zeiten eines rückläufigen Volumens. Wie sie in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, geht sie davon aus, dass am Markt mit einer Zielanhebung für das operative Ergebnis (Ebit) gerechnet wird. Die Überraschungen dürfte aber nicht so groß werden wie im ersten Quartal./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2023 / 20:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006047004

