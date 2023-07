Die Nordex Group untermauert mit weiteren Aufträgen ihre Marktführerschaft in der Türkei. VRES Enerji hat den Hersteller mit der Lieferung von acht Turbinen des Typs N163/6.X für die 56-MW-Erweiterung des Windparks Kartal in der Provinz Eskisehir im Nordwesten des Landes beauftragt, deren Errichtung für Mitte 2024 geplant ist. Der Auftrag beinhaltet auch einen Premium-Service-Vertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren. "Wir sind dankbar für das anhaltende Vertrauen unserer Kunden in unsere Technologie und unser erfahrenes Team", sagt Ender Ozatay, Vice President Region Türkiye & Middle East. "Die ...

