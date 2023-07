Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat den Handel gestern Donnerstag erneut tiefrot beendet. Der heimische Leitindex ATX verlor weitere 1,81 Prozent auf 3.100,85 Punkte, nachdem er bereits am Mittwoch um 1,5 Prozent an Wert eingebüßt hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street im Verlauf gab es starke Kursverluste zu beobachten. Zu Sorgenfalten führten unerwartet stark ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten, da sie weitere Leitzinserhöhungen in den USA nach sich ziehen könnten. Am heimischen Aktienmarkt stand erneut die Aktie von Kapsch TrafficCom im Fokus und rutschte nach dem Vortageskurssprung nun um 14,3 Prozent nach unten auf 11,70 Euro. Am Mittwoch waren die Titel des Mautausrüsters noch um ...

