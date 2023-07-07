The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.07.2023
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.07.2023
ISIN Name
XS2282093769 VOLKSWAGEN LEASING 21/23
CH0426621683 BARCLAYS 18-23 MTN
XS1391063424 BURFORD CAP. 16/24 REGS
NO0011017113 LAKERS GROUP AB 21/25 FLR
DE000HSH6K16 HCOB HPF S.2693
DE000NLB25L7 NORDLB FESTZINSANL.36/18
XS0944707222 NIGERIA, BUND. 13/23 REGS
XS1443997223 TOTALEN.CAP.INT.16/23 MTN
DE000BLB2GL1 BAY.LDSBK.IS. 13/23
CH0217677654 ENBW INTL FIN. 13/23 MTN
CH0214926088 EMMI FINANZ 13-23
CA892329BG72 TOYOTA CRED.CAN.18/23 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.07.2023
ISIN Name
XS2282093769 VOLKSWAGEN LEASING 21/23
CH0426621683 BARCLAYS 18-23 MTN
XS1391063424 BURFORD CAP. 16/24 REGS
NO0011017113 LAKERS GROUP AB 21/25 FLR
DE000HSH6K16 HCOB HPF S.2693
DE000NLB25L7 NORDLB FESTZINSANL.36/18
XS0944707222 NIGERIA, BUND. 13/23 REGS
XS1443997223 TOTALEN.CAP.INT.16/23 MTN
DE000BLB2GL1 BAY.LDSBK.IS. 13/23
CH0217677654 ENBW INTL FIN. 13/23 MTN
CH0214926088 EMMI FINANZ 13-23
CA892329BG72 TOYOTA CRED.CAN.18/23 MTN