The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.07.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.07.2023ISIN NameXS2282093769 VOLKSWAGEN LEASING 21/23CH0426621683 BARCLAYS 18-23 MTNXS1391063424 BURFORD CAP. 16/24 REGSNO0011017113 LAKERS GROUP AB 21/25 FLRDE000HSH6K16 HCOB HPF S.2693DE000NLB25L7 NORDLB FESTZINSANL.36/18XS0944707222 NIGERIA, BUND. 13/23 REGSXS1443997223 TOTALEN.CAP.INT.16/23 MTNDE000BLB2GL1 BAY.LDSBK.IS. 13/23CH0217677654 ENBW INTL FIN. 13/23 MTNCH0214926088 EMMI FINANZ 13-23CA892329BG72 TOYOTA CRED.CAN.18/23 MTN