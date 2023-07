MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat Thyssenkrupp anlässlich des Börsengangs (IPO) von Nucera auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der nun anstehende IPO der Wasserstofftochter sei positiv für den Industriekonzern, da er die Komplexität der Unternehmensstruktur verringere und einem wichtigen Wachstumsgeschäft ein Preisschild anhefte, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sollte der Schritt die Attraktivität von Nucera für mögliche neue Kunden und Beschäftigte steigern. Der Experte traut Nucera binnen 12 bis 18 Monaten eine Bewertung von bis zu 3,5 Milliarden Euro zu. Zum heutigen Börsengang liege die Marktkapitalisierung bei rund 2,5 Milliarden Euro./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2023 / 07:24 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0007500001