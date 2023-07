Am Ende einer sehr schwachen Woche versucht der DAX wohl eine Stabilisierung. Der deutsche Leitindex wird zum Handelsstart rund 0,2 Prozent höher bei 15.554 Punkte erwartet. In den vergangenen vier Handelstagen ist er um 3,8 Prozent abgerutscht, unter seine 100-Tage-Linie auf das tiefste Niveau seit Anfang April. Folgende Themen könnten die Kurse am Montag beeinflussen:1. Verluste an der Wall StreetDie ...

