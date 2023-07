DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Deutsche Produktion sinkt im Mai um 0,2 Prozent

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands ist im Mai schwächer als erwartet gewesen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank sie gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg von 0,1 Prozent prognostiziert. Nach Veröffentlichung von Daten zum Industrieumsatz war sogar ein spürbarer Zuwachs als möglich erschienen. Im Jahresvergleich stieg die Produktion um 0,7 (April: 1,7) Prozent. Der für April gemeldete monatliche Produktionsanstieg von 0,3 Prozent wurde bestätigt.

ING: Deutsches BIP könnte erneut sinken

Die Daten zur deutschen Produktion für April und Mai deuten nach Aussage von ING-Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski weiterhin auf ein gewisses Risiko hin, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nach zwei Rückgängen in Folge im zweiten Quartal erneut schrumpfen wird. "Es wäre das erste Mal seit 2008, dass das BIP mehr als zwei Mal hintereinander sinkt", schreibt er in einem Kommentar zum unerwarteten Produktionsrückgang im Mai.

VP Bank: Deutsches BIP-Wachstum im 2Q wäre "Intermezzo"

Thomas Gitzel, der Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, sieht das Risiko, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) auch im zweiten Quartal sinken wird. "Doch auch wenn die Industrieproduktion im Juni kräftig zulegen sollte und den schwachen Mai ausgleicht - ein dann mögliches positives gesamtwirtschaftliches Wachstum wird nicht mehr als ein kurzes Intermezzo sein", schreibt er in einem Kommentar.

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex sinkt im Juni um 1,4 Prozent

Die Fahrleistung der mautpflichtigen Lkw mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im Juni kalender- und saisonbereinigt um 1,4 Prozent gegenüber dem Vormonat gesunken. Im Vorjahresvergleich ergab sich ein kalenderbereinigtes Minus von 3,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte.

Ifo-Chef warnt vor Phase "mageren Wachstums" für Deutschland

Der Präsident des Münchener Ifo-Instituts, Clemens Fuest, warnt vor einer Phase "mageren Wachstums" für Deutschland. "Es wird leider kein Wirtschaftswunder geben, sondern eher etwas in Richtung Schweiß und Tränen", sagte er dem Handelsblatt. Fuest widersprach damit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der aufgrund der Investitionen im Zusammenhang mit dem ökologischen Umbau von einem "neuen Wirtschaftswunder" gesprochen hatte, wie die Zeitung weiter schreibt. "Da sollten wir uns nichts vormachen", sagte Fuest weiter.

Ifo: Lieferengpässe mit Lebensmitteln nehmen im Einzelhandel zu

Immer mehr Einzelhändler klagen über Nachschubprobleme mit Lebensmittel. Einer Umfrage des Ifo-Instituts zufolge vergrößerte sich der Anteil von Lebensmittel-Einzelhändler mit entsprechenden Problemen im Juni auf 79,7 Prozent, nach 65,8 Prozent im Mai. "Die Handelsunternehmen stehen für bestimmte Waren weiterhin in schwierigen Verhandlungen mit den Herstellern über Preise und Bedingungen. Lieferstopps durch die Hersteller und die Auslistung bestimmter Produkte durch den Handel sind dabei eingesetzte Druckmittel", sagte Ifo-Experte Patrick Höppner.

EZB/Lagarde: Gleichzeitiger Anstieg von Margen und Löhnen unerwünscht

Ein gleichzeitiger Anstieg von Margen und Löhnen im Euroraum würde nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde eine Reaktion der Europäischen Zentralbank (EZB) nach sich ziehen. "In der gegenwärtigen Situation ist es wichtig zu wissen, ob die Unternehmen ihre Gewinnspannen ein wenig senken werden, um die Erwartungen ihrer Arbeitnehmer auf höhere Löhne zu erfüllen und einen Teil ihrer Kaufkraft zurückzugewinnen, was normalerweise bei früheren hohen Inflationsraten der Fall war, oder ob es zu einem doppelten Anstieg kommen wird - bei den Gewinnspannen und den Löhnen", sagte Lagarde der Zeitung La Provence.

Habeck: Verschiebung der Abstimmung zum Heizungsgesetz "kein Beinbruch"

Nach Ansicht von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist die vom Bundesverfassungsgericht angeordnete Verschiebung der Bundestagsabstimmung über das Heizungsgesetz "kein Beinbruch". Habeck sagte am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "Lanz", dass die Union nun mehr Zeit habe, das Heizungsgesetz "ausgiebig zu studieren". Es gebe aber gar keine Debatte mehr über die Inhalte des Gesetzes, sondern nur noch über diese Form.

Türkischer Oppositionskanal darf eine Woche lang nicht senden

Die türkische Medienaufsichtsbehörde hat einen oppositionellen TV-Nachrichtensender wegen Äußerungen seines Chefredakteurs über den inhaftierten Anführer der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), Abdullah Öcalan, für eine Woche gesperrt. Der Chefredakteur von Tele1, Merdan Yanardag, stellte die Frage, warum der seit 24 Jahren inhaftierte Öcalan immer noch in Einzelhaft auf einer Gefängnisinsel im Marmarameer festgehalten wird. Wenige Stunden nach seiner Äußerung wurde er festgenommen.

Hunderte Migranten aus tunesischer Hafenstadt Sfax in die Wüste vertrieben

Nach Auseinandersetzungen mit Bewohnern der Hafenstadt Sfax in Tunesien sind hunderte afrikanische Migranten in die Wüste vertrieben worden. Wie Augenzeugen der Nachrichtenagentur AFP berichteten, hielten sich die Vertriebenen unter katastrophalen Bedingungen in der Wüstenregion im Süden Tunesiens auf. Seit Beginn der Woche war es vermehrt zu Spannungen zwischen den Stadtbewohnern und Migranten gekommen. Dutzende Migranten flohen oder wurden gewaltsam vertrieben.

China will Lebensmittelimporte aus Teilen Japans verbieten

China will als Folge der geplanten Einleitung von aufbereitetem Kühlwasser aus dem havarierten japanischen Atomkraftwerk Fukushima ins Meer Lebensmittelimporte aus Teilen Japans verbieten. Nach Angaben der chinesischen Zollbehörde soll die Einfuhr von Lebensmitteln aus zehn japanischen Präfekturen aus Sicherheitsgründen verboten werden, darunter Fukushima. Für Lebensmittel aus den restlichen Teilen Japans seien strenge Strahlungstests geplant.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz/Arbeitslosenquote Juni 1,9% (Mai: 1,9%)

Japan/Ausgaben privater Haushalte Mai -4,0% (PROGNOSE: -2,4%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Mai -4,6% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung Mai 90,2%

Japan/Konsumneigung Mai +2,6 Pkt gg Vorjahr

