In einem schwachen Gesamtmarkt ist auch die Erholung beim Sportartikelhersteller Puma ins Stocken geraten. Der Ausbruch über die 200-Tage-Linie wird auf die Probe gestellt. Geht es jedoch nach den Analysten von Goldman Sachs, ist die Aktie viel zu günstig bewertet. Sie könnte sich demnach fast verdoppeln.Die in den Haushalten zur Verfügung stehenden Barmittel seien in Europa und Großbritannien im ersten Quartal höher ausgefallen als von ihm gedacht, schrieb Analyst Richard Edwards. Der Experte hebt ...

