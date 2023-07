Das lange Warten an der IPO-Front hat ein Ende. Am heutigen Freitag ist Thyssenkrupp Nucera, die Wasserstofftochter von Thyssenkrupp, an die Börse gegangen. Der erste Kurs lagen mit 20,20 Euro über dem Angebotspreis von 20,00 Euro, im schwierigen Marktumfeld ist dies ein starkes Zeichen für den neuen Green-Tech-Player an der deutschen Börse.Thyssenkrupp hatte bei der Bewertung der Tochter zuletzt bereits zurückgerudert. Rund 2,5 Milliarden Euro betrug der Börsenwert zum Angebotspreis. Wichtiger ...

