DJ Shell bucht bis zu 3 Mrd Dollar Abschreibungen - Förderung sinkt

Von Christian Moess Laursen

LONDON (Dow Jones)--Shell rechnet für das zweite Quartal mit Wertminderungen von bis zu 3 Milliarden Dollar nach Steuern und im Vergleich zum Auftaktquartal rückläufigen Produktionszahlen im Upstream-Fördergeschäft. Die Wertminderungen seien größtenteils auf eine Erhöhung des verwendeten Abzinsungssatzes um 1 Prozent zurückzuführen, erklärte der britisch-niederländische Ölmulti.

Die Förderung im zweiten Quartal sei auf einen Wert zwischen 1,7 und 1,8 Millionen Barrel Öläquivalent täglich gesunken - von 1,9 Millionen im ersten Quartal. Im Rückgang zeigten sich planmäßige Wartungsarbeiten, unter anderem an Anlagen im Golf von Mexiko, in Norwegen, Malaysia und Brasilien, so das Unternehmen. In der Gas-Sparte erreichte die tägliche Förderung einen Wert von 950.000 bis 990.000 Barrel Öläquivalent, verglichen mit 970.000 im ersten Quartal.

July 07, 2023 03:21 ET (07:21 GMT)

