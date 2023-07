© Foto: picture alliance / CFOTO | CFOTO



Der starke Preisverfall am Markt für Speicherchips lässt den Gewinn beim Elektronikkonzern Samsung einbrechen. Kurz zuvor hatte ein bullisher Analystenbericht von JP Morgan für Euphorie gesorgt.

Der starke Einbruch auf dem 160 Milliarden US-Dollar schweren Markt für Speicherchips hat auch beim Marktführer Samsung Spuren hinterlassen. Laut den vorläufigen Eckdaten des Unternehmens fiel der Erlös im Vergleich zum Vorjahr um mehr als ein Fünftel auf rund 60 Billionen Won (ca. 42 Milliarden Euro). Das operative Ergebnis brach sogar um 95 Prozent auf 600 Milliarden Won ein.

Der starke Anstieg der Inflation hatte im vergangenen Jahr die Ausgaben von Verbrauchern und Unternehmen stark gebremst. Auch der weltweite Absatz von Elektronikprodukten brach daraufhin ein. Inzwischen arbeiten Samsung und andere Konkurrenten daran, die hohen Lagerbestände abzubauen. Anleger hoffen, dass der Preisverfall der Speicherchips damit langsam zu Ende gehen könnte.

Zwar hatten Analysten für Samsungs operativen Gewinn mit einem Minus in dieser Größenordnung gerechnet. Der Rückgang des Umsatzes fiel aber größer aus als erwartet. Die Aktie gab um mehr als zwei Prozent nach. Detaillierte Zahlen und Details zur weiteren Entwicklung will der Konzern am 27. Juli melden.

Dabei dürften Anleger wohl vor allem auf mögliche Lösungen schauen, wie das Unternehmen die Gewinne in anderen Geschäftsbereichen wie Smartphones steigern will, um den Umsatzrückgang bei Speicherchips auszugleichen.

JP Morgan setzt das Kursziel rauf

Kurz vor der Bekanntgabe der Zahlen hatte die US Bank Morgan Stanley am Donnerstag einen neuen Report zu Chipaktien veröffentlicht und ihr Kursziel für Samsung Electronics angehoben. Grund dafür waren vor allem die KI-getriebenen Wachstumsaussichten auf dem Markt für Halbleiter. Die Experten rechnen damit, dass dies "den nächsten logischen Aufwärtszyklus bei Halbleitern auslösen wird."

Auch das Kursziel für den südkoreanischen Hersteller SK Hynix wurde angehoben. Der japanische Halbleiter Zulieferer Disco Corp. wurde auf "Übergewichten" gestuft.

Laut der Analysten habe es in den letzten zwei Wochen einen Ansturm von Aufträgen für KI-Halbleiter gegeben. Daraufhin korrigierten Analysten die Gewinnschätzung für Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. nach oben. Die Aktie von Will Semiconductor wurde auf "Übergewichten" hochgestuft.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion