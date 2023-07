NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus nach Juni-Auslieferungszahlen des Flugzeugbauers auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Seit Jahresbeginn beinhalteten die Zahlen ein solides Wachstum von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Um die Jahresziele zu erreichen, benötige Airbus in der zweiten Hälfte indes noch ein Wachstum von zehn Prozent./gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2023 / 02:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2023 / 02:42 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000235190

