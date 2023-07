Die PayPal-Aktie kommt nach dem dramatischen Absturz auf mehr als 300 US-Dollar im Corona-Sommer 2021 nicht richtig in Schwung. Trotz einem kurzfristigen Anstieg auf 67,84 US-Dollar am letzten Donnerstag in New York, schloss die Aktie des Online-Zahlungsanbieters deutlich niedriger bei nur noch 66,09 Dollar. Die aktuelle Analystenbewertung scheint der Hauptgrund für diese Verlangsamung zu sein. Piper Sandler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...