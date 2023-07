Liebe Leserinnen und Leser, in den ersten Morgenstunden hat sich heute die Aktie von Nvidia minimal abwärts bewegt. Dennoch sieht es für den US-Giganten mittlerweile großartig aus. Der Titel konnte in den vergangenen fünf Tagen einen Aufschlag in Höhe von mehr als 5 % verbuchen. Immer deutlicher wird, dass der US-Konzern aktuell in Richtung eines neuen Allzeithochs marschiert. Nvidia: Das sind gute ...

