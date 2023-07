DJ PTA-DD: UBM Development AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Wien (pta/07.07.2023/09:25) - Mitteilung

Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben 1 wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name DI Klaus Ortner 2 Grund der Meldung Die Meldung betrifft eine Person, die a) Position/Status Führungsaufgaben beim Emittenten wahrnimmt: DI Klaus Ortner, Mitglied des Aufsichtsrats b) Erstmeldung Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für 3 Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name UBM Development AG 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Anleihe b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 79,70 % zzgl. aufgelaufener Zinsen i.H.v. 330,60 100.000 EUR Nominale d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 79,70 % zzgl. aufgelaufener Zinsen i.H.v. 330,60 100.000 EUR Nominale e) Datum des Geschäfts 06.07.2023 UTC+2 f) Ort des Geschäfts ICMA International Capital Market Association MIC XCOR a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Anleihe b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 78,44 % zzgl. aufgelaufener Zinsen i.H.v. 330,60 100.000 EUR Nominale d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 78,44 % zzgl. aufgelaufener Zinsen i.H.v. 330,60 100.000 EUR Nominale e) Datum des Geschäfts 06.07.2023 UTC+2 f) Ort des Geschäfts ICMA International Capital Market Association MIC XCOR a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Anleihe b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 78,989 % zzgl. aufgelaufener Zinsen i.H.v. 330,60 100.000 EUR Nominale d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 78,989 % zzgl. aufgelaufener Zinsen i.H.v. 330,60 100.000 EUR Nominale e) Datum des Geschäfts 06.07.2023 UTC+2 f) Ort des Geschäfts ICMA International Capital Market Association MIC XCOR

Aussender: UBM Development AG Adresse: Laaer-Berg-Straße 43, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Christoph Rainer Tel.: +43 664 80 1873 200 E-Mail: investor.relations@ubm-development.com Website: www.ubm-development.com

ISIN(s): AT0000815402 (Aktie), AT0000A1XBU6 (Anleihe), AT0000A23ST9 (Anleihe), AT0000A2AX04 (Anleihe), AT0000A2QS11 (Anleihe), XS1785474294 (Anleihe), XS2355161956 (Anleihe) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Scale in Frankfurt

