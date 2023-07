Hamburg (ots) -Das 2021 von SCHÖNER WOHNEN eingeführte Siegel BEST OF DESIGN etabliert sich im Markt immer stärker. Von Jahr zu Jahr steigt die Anzahl der prämierten Produkte: Waren es 2022 noch 275 Einrichtungsgegenstände von 187 Hersteller wurden in diesem Jahr 297 Möbel, Leuchten und Accessoires von 219 Firmen aus ganz Europa prämiert. Und immer mehr Hersteller werben mit dem Siegel.Christina Gath, Chefredakteurin SCHÖNER WOHNEN: "Gutes Design zu entdecken, war schon immer unsere Aufgabe. Wir fühlen uns verpflichtet, unseren Lesern aus der Vielzahl der internationalen Messeneuheiten solche Designs vorzustellen, die das Zeug zum Klassiker haben. Die Favoriten der Redaktion finden Sie nicht nur in den regulären Ausgaben, sondern jetzt auch im praktischen BEST OF DESIGN-Überblick im Design-Spezial auf mehr als 35 Seiten."Markus Disselhoff, Director Business Development & Sales bei Brands Licensing by G+J: "Wir freuen uns sehr, dass das BEST OF DESIGN-Siegel von immer mehr namhaften Herstellern geschätzt und genutzt wird. Die ganzheitliche Bewertung der Produkte durch unsere erfahrene Jury überzeugt. Und die Firmen profitieren von der hohen Markenbekanntheit und den positiven Imagewerten der Marke SCHÖNER WOHNEN."Mit dem Siegel BEST OF DESIGN würdigt SCHÖNER WOHNEN hohe Qualität und innovatives Design in der Einrichtungsbranche. Nicht nur das Design, sondern auch Aspekte wie Nachhaltigkeit, Ergonomie oder Funktionalität der Produkte spielen bei der Bewertung eine Rolle. Prämiert werden herausragende Neuheiten und Klassiker in 15 Kategorien. Darunter finden sich visionäre Entwürfe wie der höhenverstellbare Schreibtisch "Hat" von Designer Jorre van Ast oder Neuinterpretationen bestehender Möbelklassiker wie die legendäre Outdoorserie "Crate" von Gerrit Rietveld, die jüngst von der dänischen Firma Hay reeditiert wurde.Alle prämierten Produkte werden im SCHÖNER WOHNEN-SPEZIAL "Design" (ab heute im Handel) und/ oder der Website schoener-wohnen-bod.com vorgestellt. Die Teilnahmebedingungen, Einreichungs- und Nutzungsgebühren sowie weitere Informationen rund um den BEST OF DESIGN-Award sind dort zu finden.Bildmaterial und das BEST OF DESIGN-Spezial zur Ansicht erhalten Sie zum Download: HIER (https://rtlde.sharepoint.com/:f:/s/Pressematerial/EgVPh1UZfB1JulE--ZFCxmkBQQo6qOrj8Hzbttro5c6QMw?e=h74ecI)Unter der Dachmarke RTL Consumer Products agieren seit 2022 SUPER RTL Licensing, Brands Licensing von Gruner + Jahr und Licensing Solutions der Ad Alliance. Die jeweils rechtlich selbstständigen Einheiten bieten als Full-Service-Agenturen eine große Bandbreite an Lizenzen aus den Bereichen Kinder, Familie und Lifestyle sowie bekannte Medienmarken. Insgesamt umfassen die Angebote mehr als 50 Top-Marken, die bei über 600 Lizenznehmern und Handelspartnern bereits mehr als 5.000 Produktlizenzierungen hervorgebracht haben.Pressekontakt:Andrea KramerPR/ Kommunikation SCHÖNER WOHNENTelefon: 040 / 37 03 - 3847E-Mail: andrea.kramer@rtl.deOriginal-Content von: SCHÖNER WOHNEN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41298/5552391