Habeck: LNG-Beschleunigungsgesetz mit Terminal in Mukran absolut notwendig

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hält die geplanten Änderungen am LNG-Beschleunigungsgesetz mit der umstrittenen Aufnahme des geplanten Flüssiggasterminals im Hafen Mukran auf Rügen für "absolut notwendig", um die Energieversorgung in Deutschland dauerhaft sicher zu halten. Habeck sagte im Bundestag, dass man Vorsorge schaffen müsse für mögliche Gasausfälle, höheren Verbrauch oder auch einen kalten Winter. Kritiker des Gesetzes befürchten, dass durch den LNG-Terminal in Mukran Tourismus und Umwelt auf Rügen Schaden nehmen werden.

Habeck verwies darauf, dass Deutschland vor der Einstellung der russischen Gaslieferungen 55 Prozent seiner Gasversorgung aus Russland bezogen habe und dass man nach dem Lieferstopp etwa ein Viertel davon habe ersetzen können.

"Sie sehen daraus, dass wir bei weitem noch nicht durch sind. Dass wir eine stabile Gasversorgungslage haben, liegt an verschiedenen Faktoren - allen voran, dass weniger Gas verbraucht wurde", sagte Habeck im Bundestag vor der geplanten Abstimmung zu dem Gesetz.

Stand heute komme Deutschland "sehr gut" durch den Winter, denn im Juli seien die Gasspeicher über 80 Prozent gefüllt und die für den Herbst anvisierten Speicherraten werde man deutlich früher erreichen als geplant.

"Aber wir dürfen nicht vergessen, was alles passieren kann und was schon passiert ist. Lieferanten könnten ausfallen. Es kann zu Anschlägen kommen. Es kann dazu kommen, dass Terminals nicht mehr funktionieren. Es kann dazu kommen, dass der Winter kälter wird. Es kann dazukommen, dass Bevölkerung oder Industrie nicht wieder so viel Gas einsparen. All das ist ja möglich", so Habeck.

Daher müsse Deutschland dieses Vorsorgeprinzip durchalten und deshalb das aktuelle LNG-Gesetz aktualisieren. Er nehme die Sorgen bezüglich Mukrans und die Auswirkungen auf den dortigen Tourismus und die Umwelt ernst. "Trotzdem sind wir hier als Bundesgesetzgeber verpflichtet auf die Energieversorgung und Energiesicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu achten", so Habeck.

Mit dem Standort Hafen Mukran entscheidet sich die Bundesregierung gegen den ursprünglich angedachten Standort auf See vor Sellin mit einer Anbindung an die Ferngasleitung in Lubmin.

Die beiden FSRUs im Hafen Mukran werden laut Wirtschaftsministerium von der Deutschen ReGas privatwirtschaftlich betrieben. Für die Hafeninfrastruktur wird mit dem Hafen Mukran geplant.

July 07, 2023 04:01 ET (08:01 GMT)

