DJ Merz: Koalition muss Verhalten gegenüber dem Parlament grundlegend ändern

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Unions-Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) hat von der Bundesregierung nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Behandlung des Heizungsgesetzes im Bundestag eine grundlegende Veränderung ihres parlamentarischen Vorgehens verlangt. "Das Verhalten der Bundesregierung gegenüber dem Parlament als Ganzes muss sich ändern", sagte Merz nach einer Sondersitzung seiner Fraktion. "Es kann nicht sein, dass wir mittlerweile drei von vier Gesetzgebungsverfahren im Deutschen Bundestag mit Fristverkürzungen durchführen."

Merz appellierte an die Koalitionsfraktion, "hier ganz grundlegend ihr Verhalten gegenüber der Minderheit dem Deutschen Bundestag zu überprüfen und zu korrigieren". Die Qualität einer Demokratie richtet sich nicht allein danach aus, ob eine Mehrheit in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen. Die Qualität einer Demokratie richte sich noch viel mehr danach aus, wie die Mehrheit im Parlament mit der Minderheit umgehe. Es könne nicht sein, dass die Union die Minderheitenrechte "laufend" in Karlsruhe einklagen müsse, wie auch zum Wahlgesetz, der Nichteinsetzung des Untersuchungsausschusses zur Warburg-Affäre oder der mangelhaften Beantwortung parlamentarischer Anfragen. "Müssen wir hier nicht zu einem anderen Miteinander im Deutschen Bundestag kommen, damit wir gemeinsam in Deutschland die Demokratie stärken können?" fragte er.

July 07, 2023 04:13 ET (08:13 GMT)

