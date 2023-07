München (ots) -Die Klimakrise ist eine globale Krise - und sie ist eine Krise globaler Gerechtigkeit. Wer sollte beim Klimaschutz wieviel Verantwortung tragen und wer leidet am meisten unter den Folgen?Die Podiumsdiskussion "Global Climate Justice" am Center for Advanced Studies (CAS) der LMU widmet sich zum Abschluss der Vortragsreihe "Climate Futures. Challenges. Prospects. Solutions" der Frage, wie globale Klimagerechtigkeit verhandelt und hergestellt werden kann.Wir laden Sie herzlich ein zur Podiumsdiskussion:am 12. Juli 2023um 18:30 UhrCenter for Advanced Studies (CAS) der LMUSeestraße 1380802 MünchenUm eine Anmeldung wird unter info@cas.lmu.de gebeten.Es diskutieren:- Thomas Lekan, Professor für Geschichtswissenschaft an der University of South Carolina- Eleonora Rohland, Professorin für Verflechtungsgeschichte der Amerikas in der Vormoderne an der Universität Bielefeld- Kirsten Schmalenbach, Professorin für Völker- und Europarecht an der Universität SalzburgDie Moderation hat Simone Müller, Professorin für Globale Umweltgeschichte und Environmental Humanities an der Universität Augsburg.Über die Vortragenden:- Thomas Lekan ist Historiker und lehrt an der interdisziplinären School of the Earth, Ocean, and Environment. Er befasst sich mit der transnationalen Umweltgeschichte des Naturschutzes, Systemökologie, ökologischer Entwicklung und lokalen Ansätzen nachhaltiger Stadtentwicklung.- Eleonora Rohland forscht zur kolonialen Transformation unbekannter Umwelten in der Karibik und Nordamerika. Ihr Interesse gilt dabei vor allem der Umwelt- und Klimageschichte.- Kirsten Schmalenbach ist Expertin fürinternationale und europäische Entwicklungszusammenarbeit und Außenbeziehungen der Europäischen Union.Sie beschäftigt sich außerdem mit den internationalen Menschenrechten und den Rechtsquellen des Völkerrechts.- Simone Müller istUmwelt- und Globalhistorikerin mit besonderem Fokus auf Globalisierungsprozesse, das Verhältnis zwischen Ökologie und Ökonomie und das Zeitalter des Anthropozäns.Weitere Informationen über die Vortragsreihe "Climate Futures. Challenges. Prospects. Solutions" finden Sie unter: https://www.cas.uni-muenchen.de/veranstaltungen/vortragsreihe_climate_futures/index.htmlDie Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Rachel Carson Center statt.Weitere Informationen zur Klimaforschung an der LMU finden Sie hier:- "Klimawandel und Landnutzung" (Multimedia-Story): https://www.story.lmu.de/landnutzung-klimawandel/- "Forschung zum Klimawandel" - ein Überblick zur Klimaforschung an der LMU: https://ots.de/QwNfJH- "Klima: Wer kann es, soll es richten?" - ein Interview mit Prof. Ann-Katrin Kaufhold: https://ots.de/acmrJu- "Uns läuft die Zeit davon" - ein Interview mit Prof. Matthias Garschagen: https://ots.de/UfaEtvPressekontakt:Claudia RussoLeitung Kommunikation & PresseLudwig-Maximilians-Universität MünchenLeopoldstr. 380802 MünchenPhone: +49 (0) 89 2180-3423E-Mail: presse@lmu.deOriginal-Content von: Ludwig-Maximilians-Universität München, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60694/5552452