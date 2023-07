Emittent / Herausgeber: SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Private Equity

CAM Bioceramics B.V. mit Sitz in Leiden, Niederlande, ist ein weltweit führender Hersteller innovativer Kalziumphosphatlösungen für Medizintechnik und Life-Science-Anwendungen

Gemeinsam mit ING Corporate Investments und mehreren Co-Investoren erwirbt der deutsche Healthcare-Spezialist eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen, während die bisherigen Eigentümer weiterhin Anteilseigner bleiben

Diese Investition ist bereits die dritte Transaktion des neu aufgelegten Fonds SHS VI und eine der größten Investitionen in der Geschichte von SHS Tübingen / Leiden / Amsterdam / 07.07.2023 Der deutsche Healthcare-Spezialist SHS Capital investiert gemeinsam mit ING Corporate Investments und weiteren Co-Investoren in CAM Bioceramics, ein Auftragsentwicklungs- und Fertigungsunternehmen (CDMO) für innovative orthobiologische Kalziumphosphatlösungen. CAM Bioceramics wurde 1985 als Spin-off der Forschungsgruppe für Biomaterialien der Universität Leiden gegründet und konzentriert sich seitdem auf die Entwicklung von orthobiologischen Kalziumphosphaten (CaPs) im Bereich der Medizintechnik und Biowissenschaften. Zu den Anwendungen gehören unter anderem orthobiologische HA-Beschichtungspulver für orthopädische, zahnmedizinische und Wirbelsäulenimplantate, Knochenersatzmaterialien, Hilfsstoffe und (CaPs)-Partikel für injizierbare Dermalfüller. Als eines der führenden Unternehmen in seinem Bereich bietet CAM die einzigartige Kombination aus hervorragendem Produkt- und wissenschaftlichem Know-how an der Schnittstelle zwischen Chemie, Biologie und Materialwissenschaften sowie groß angelegten Produktionskapazitäten, um eine konstante Versorgung und Qualität zu gewährleisten. SHS investiert in das Unternehmen zusammen mit ING Corporate Investments (einer 100%igen Tochtergesellschaft der renommierten niederländischen ING Bank) sowie mehreren Co-Investoren. Die bisherigen Eigentümer haben einen bedeutenden Anteil an dem Unternehmen behalten und bleiben wichtige Aktionäre von CAM Bioceramics, um die Vision des Unternehmens ("der vertrauenswürdige Partner für innovative Kalziumphosphatlösungen und -dienstleistungen weltweit zu sein"), die Mission und die Kernwerte weiter zu begleiten. Dementsprechend wird auch das Managementteam des Unternehmens vollständig erhalten bleiben. Das Ziel der neuen Partnerschaft ist es, die Basis des Unternehmens weiter zu stärken und die personellen und finanziellen Investitionen zu beschleunigen, um die Kundenzufriedenheit über den heutigen Stand hinaus zu steigern. Unter anderem kann CAM nun von der langjährigen Erfahrung sowie dem umfangreichen Netzwerk von SHS im Gesundheitswesen profitieren, was zu zusätzlichen Möglichkeiten der Zusammenarbeit und Partnerschaft mit bestehenden und neuen Kunden führen soll. "Wir freuen uns, SHS und ING Corporate Investments an Bord zu haben und CAM Bioceramics damit in die Lage zu versetzen, unsere Kunden noch besser zu bedienen und noch schneller zu wachsen. Die bestehenden Anteilseigner und das Managementteam haben bewusst nach den besten Partnern gesucht, um Kontinuität zu gewährleisten und Zugang zu zusätzlichen und ergänzenden Geschäftsentwicklungsmöglichkeiten zu erhalten. Die Partnerschaft mit SHS und ING ist eine Bestätigung unserer Strategie und unserer Fähigkeiten und wird das Wachstum des Unternehmens noch weiter vorantreiben. Das Managementteam bleibt vollständig intakt und wird weiterhin die bestmögliche Kundenzufriedenheit bieten, um Ihr zuverlässiger Partner für innovative Kalziumphosphatlösungen und -dienstleistungen weltweit zu bleiben oder zu werden", erklärt CAM-Aktionär und CEO Caspar J. Hogeboom. Corstiaan Withagen, Managing Director von ING Corporate Investments, sagt: "CAM ist ein innovativer Marktführer in der Kalziumphosphat-Gesundheitsnische, der branchenführende Qualität liefert und die höchstmögliche Kundenzufriedenheit anstrebt. Wir fühlen uns geehrt, Teil der spannenden Reise von CAM zu sein und mit dem deutschen Healthcare-Spezialist SHS zusammenzuarbeiten und freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Managementteam von CAM und SHS." "SHS ist sehr glücklich, Teil dieser spannenden Partnerschaft zu werden und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit CAM, ihrem Managementteam und ihren Mitarbeitern sowie mit den bestehenden Aktionären, ING und unseren Co-Investoren. Basierend auf dem starken Kundenstamm und den herausragenden Fähigkeiten von CAM sind wir überzeugt, dass wir dazu beitragen können, zusätzliche Kooperationsmöglichkeiten zu schaffen und so das Unternehmen in seinem weiteren Wachstum zu unterstützen. Das Investment in CAM ist bereits das dritte Investment aus unserer neu aufgelegten sechsten Fondsgeneration und eine weitere Möglichkeit, am Aufbau und der Weiterentwicklung eines europäischen Healthcare-Champions beteiligt zu sein", sagt SHS Managing Partner Manfred Ulmer-Weber. Über CAM Bioceramics B.V. CAM Bioceramics B.V. war in den 1980er Jahren das erste Unternehmen, das innovative plasmagespritzte HA-Beschichtungen für orthopädische Implantate anbot. Seitdem hat unsere Pionierarbeit zur weltweiten Einführung von plasmagespritzten Hydroxylapatit-Beschichtungen geführt. Die HA-Beschichtung war der erste Schritt zur Gründung des heutigen Unternehmens CAM Bioceramics. Als engagiertes Unternehmen für Auftragsentwicklung und -herstellung hat CAM Bioceramics robuste Prozesse für die Entwicklung oder Mitentwicklung und Herstellung eines umfangreichen Portfolios an orthobiologischen Kalziumphosphaten eingerichtet. CAM Bioceramics ist in der Lage, orthobiologische Kalziumphosphat-Pulver, -Granulate, -Blöcke und -Hilfsstoffe für die Arzneimittelverabreichung zu erforschen, zu entwickeln, zu konstruieren und herzustellen. CAM Bioceramics liefert diese Komponenten an die Branchenführer in den Bereichen Orthopädie, Zahnmedizin und Ästhetik. Unser gesamtes Team bei CAM Bioceramics ist bestrebt, die Erwartungen der Kunden zu erfüllen und zu übertreffen. Unsere Reinräume der Klasse 7 ermöglichen es unseren erfahrenen Mitarbeitern aus den Bereichen Technik, Produktion sowie Qualitätssicherung und -kontrolle, nach den strengen ISO 13485:2016- und ANVISA-Standards zu produzieren und dabei eine wettbewerbsfähige Preisstrategie zu verfolgen. Unsere Büros und Produktionsstätten befinden sich im Leiden Bio Science Park, einem führenden Life-Science-Cluster. In der Nähe des Flughafens Amsterdam Schiphol und anderer wichtiger europäischer und globaler Logistikzentren gelegen, bieten wir Kunden in aller Welt einen äußerst zuverlässigen Service. Weitere Informationen unter: https://cambioceramics.com Über ING Corporate Investments participaties B.V.: ING Corporate Investments, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der ING Bank N.V., bietet maßgeschneiderte Kapitallösungen, die über die traditionelle Bankfinanzierung hinausgehen und von nachrangigen Schuldtiteln bis hin zu normalem Eigenkapital reichen. ING Corporate Investments unterstützt Unternehmen bei der Verwirklichung ihrer strategischen Ziele durch die Bereitstellung von Wachstumskapital und den Zugang zur globalen Institution ING und ihrer lokalen Expertise. ING Corporate Investments hat in den letzten 10 Jahren über 1,5 Milliarden Euro investiert. Weitere Informationen unter: https://www.ingwb.com/en/corporate-investments Über die SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH: Der Brancheninvestor SHS ist ein in 1993 gegründeter Private Equity Anbieter, der Beteiligungen an Healthcare-Unternehmen in Europa eingeht. Der Fokus der Investitionen liegt dabei auf Expansionsfinanzierungen, Gesellschafterwechsel und Nachfolgesituationen. "Building European Healthcare Champions" ist dabei die Beteiligungsphilosophie, nach der SHS-Portfoliounternehmen finanziert und entwickelt. Dabei geht der deutsche Investor sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen ein. Zu den nationalen und internationalen Investoren der SHS-Fonds gehören etwa Pensionsfonds, Dachfonds, Stiftungen, Family Offices, strategische Investoren, Unternehmer und das SHS-Managementteam. Das Eigenkapital bzw. Eigenkapital-ähnliche Investment des AIF beträgt bis zu 40 Mio. €. Darüberhinausgehende Volumina können mit einem Netzwerk von Co-Investoren umgesetzt werden. Bei den Investitionsentscheidungen legt SHS starkes Gewicht auf die Berücksichtigung von ESG-Aspekten und hat sich daher den Richtlinien der UN PRI verpflichtet. SHS investiert derzeit aus ihrem sechsten Fonds, der 2022 aufgelegt wurde und ein Volumen von ca. € 250m aufweist. Weitere Informationen unter: http://www.shs-capital.eu Möchten Sie regelmäßig über die SHS informiert werden? Abonnieren Sie unseren Newsletter

