Kontron hat in dieser Woche seine zweite Akquisition bekannt gegeben und eine Vereinbarung zum Erwerb von 100% der Aktien der Comlab AG, einem Schweizer Spezialisten für Datenkommunikations-Repeater für Eisenbahnen, unterzeichnet. Auch hier sind die Analysten von AlsterResearch der Meinung, dass Kontron einen günstigen Kauf getätigt hat, da Comlab mit einem Umsatz von 20 Mio. EUR wahrscheinlich nur mit geringen Skaleneffekten operiert und so nur eine schwarze Null erreicht. Die Analysten von AlsterResearch sind daher der Ansicht, dass diese Akquisition Shareholder Value schaffen wird, während Kontron seine Marktpräsenz ausbaut, sein Produktportfolio stärkt und seine IoT-Kompetenz weiter erhöht. AlsterResearch bekräftigt daher das BUY-Rating mit einem leicht erhöhten Kursziel von EUR 32,00 (zuvor: EUR 31,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Kontron%20AG





