Starker Anstieg der Beschäftigung in den USA

Die am Donnerstag veröffentlichten Beschäftigungszahlen des ADP Research Institute zeigen einen unerwarteten Anstieg im Juni 2023. Laut dem Bericht sorgt vor allem der Dienstleitungssektor für die Zunahme.



Der Dienstleistungssektor hat sich im Juni in den USA prächtig entwickelt. Das zeigen zumindest die aktuellen Einstellungszahlen. Die Privatwirtschaft war nach dem neuesten Bericht des ADP Research Institute für 497.000 neue Arbeitsstellen verantwortlich. Besonders stark dafür verantwortlich waren sowohl kleine Unternehmen mit 1-19 Mitarbeitern, als auch die Touristik- & Freizeitbranche.



Nela Richardson, Chief Economist des ADP Research Institute, äußerte sich allerdings auch kritisch. Das Wachstum der Gehälter ebbe besonders in den für das Stellenwachstum verantwortlichen Branchen aus. Auch im Ausblick sei nach dem Aufwärtstrend im Juni im Arbeitsmarktes ein zyklischer Hochpunkt erreicht. Im verarbeitenden Gewerbe beispielsweise wurden im vergangenen Monat rund 42.000 Stellen abgebaut.







Quelle: HSBC