FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.07.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS CURRYS PRICE TARGET TO 53 (65) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS ADRIATIC METALS PRICE TARGET TO 270 (280) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2800 (3300) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS CENTRAL ASIA METALS PRICE TARGET TO 280 (320) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ECORA RESOURCES PRICE TARGET TO 190 (210) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS FRESNILLO PRICE TARGET TO 670 (700) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS GREATLAND GOLD PRICE TARGET TO 19 (20) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS GRIFFIN MINING PRICE TARGET TO 110 (150) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 6400 (6600) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS THARISA PRICE TARGET TO 270 (290) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS YELLOW CAKE PRICE TARGET TO 550 (552) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RESOLUTE MINING PRICE TARGET TO 27 (25) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS OCADO PRICE TARGET TO 1350 (1450) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS LSE PRICE TARGET TO 8100 (8200) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP CUTS DELIVEROO TO 'UNDERPERFORM' - PRICE TARGET 105 PENCE - EXANE BNP RAISES OCADO PRICE TARGET TO 580 PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ABRDN PRICE TARGET TO 200 (195) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES CONVATEC TO 'HOLD' - PRICE TARGET 200 PENCE - JEFFERIES CUTS ELEMENTIS PRICE TARGET TO 110 (130) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1650 (1680) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 9145 (10125) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 80 (160) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS VIDENDUM PRICE TARGET TO 1280 (1455) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS XP POWER PRICE TARGET TO 2210 (2500) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES HILL & SMITH PRICE TARGET TO 1770 (1610) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 3580 (2835) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ROTORK TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 370 (350) PENCE - JEFFERIES RAISES TI FLUIDS PRICE TARGET TO 125 (100) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 104 (88) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ELEMENTIS TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 144 PENCE - JPMORGAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 680 (630) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS OSB GROUP PRICE TARGET TO 700 (750) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5100 (5000) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

