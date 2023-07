München (ots) -Die geplanten Themen:Warum rebelliert die Jugend in Frankreich? - Neues Migrations-Museum in Paris bietet Antworten.Tweets statt Thriller - Bestseller-Autor Don Winslow kämpft gegen Donald Trump.African Photography - Londoner Ausstellung: Künstler entdecken ihren Kontinent neu.Einwanderungsland Deutschland - Naika Foroutan über die postmigrantische GesellschaftGeneration CRASH - Doku über das Erwachsenwerden im Osten zur JahrtausendwendeModeration: Siham El-Maimouni"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD-Mediathek verfügbar.Im Internet unter www.DasErste.de/tttRedaktion: Regina Rohde (WDR)Pressekontakt:ARD-Programmdirektion/Presse und InformationE-Mail: presse.daserste@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5552612