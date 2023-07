DJ Scholz gibt kommenden Freitag Sommerpressekonferenz

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am kommenden Freitag seine traditionelle Sommerpressekonferenz im Haus der Bundespressekonferenz in Berlin abhalten. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit an. Die Veranstaltung, bei denen sich der Kanzler den Fragen der Hauptstadtjournalisten stellt, findet laut Hebestreit kommenden Freitag von 11.00 Uhr bis 12.30 Uhr statt.

July 07, 2023 05:38 ET (09:38 GMT)

