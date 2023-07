In den kommenden Wochen bleiben die politischen Akzente für die Wirtschaft spannend, China bietet Aufwärtspotenzial, die USA scheint bereits am Maximum zu sein, Europa noch zu schlafen, so das Urteil von Thomas Böckelmann, leitender Portfoliomanager der Vermögensmanagement Euroswitch, in seinem monatlichen Marktbericht. "Die US-Aktienmärkte und damit auch die globalen Aktienindizes haben - auch technisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...