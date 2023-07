LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AB Inbev vor Zahlen zum zweiten Quartal von 65 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Trotz des derzeitigen Gegenwinds, den eine Blockade der US-Verbraucher gegen die Biermarke Bud Light mit sich bringe, sehe er Licht am Horizont, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Langfristig orientierte Anleger könnten die derzeitige Volatilität der Aktie als Chance nutzen. Der Brauereikonzern wachse ansonsten weiterhin ausgewogen und komme voran beim Schuldenabbau./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2023 / 16:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2023 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: BE0974293251

