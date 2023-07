HAMBURG (dpa-AFX) - Hamburgs größte Wohnungsgesellschaft Saga hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Gewinn in Höhe von 218 Millionen Euro nach Steuern abgeschlossen. Der Umsatz lag bei knapp 1,09 Milliarden Euro. In neue Wohnungen investiert worden seien rund 467 Millionen Euro, sagte Vorstandschef Thomas Krebs am Freitag. Insgesamt seien im vergangenen Jahr 1014 Wohnungen fertiggestellt und 955 Neubauten begonnen worden. Die durchschnittliche Kaltmiete lag den Angaben zufolge bei 7,07 Euro pro Quadratmeter und damit mehr als 25 Prozent unter dem Mittelwert des Hamburger Mietenspiegels. Das städtische Wohnungsunternehmen ist mit rund 137 000 Wohnungen und 1400 Gewerbeobjekten der größte Vermieter der Hansestadt. Der Leerstand lag den Angaben zufolge im vergangenen Jahr bei 0,3 Prozent, die Fluktuation bei 5,2 Prozent./klm/DP/men