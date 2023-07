Zuzgen/Kiesen (ots) -Die Berner Gartenbaugruppe B+G Schweiz AG übernimmt 100% der Anteile der Hasler Gartenbau GmbH, Zuzgen/AG. Die bisherigen Eigentümer, Markus und Karin Hasler, werden die Hasler Gartenbau weiterhin als Geschäftsführung leiten. Markus Hasler wird sich im Zuge des Zusammenschlusses an der B+G Schweiz AG beteiligen. Der Kauf erfolgt rückwirkend per 1. Januar 2023.Die Hasler Gartenbau GmbH wurde 1999 gegründet und hat sich seither zum führenden Gartenbauunternehmen in der Region entwickelt. Sie bietet vielfältige Dienstleistungen in den Bereichen Gartenplanung, Gartenbau und Gartenunterhalt an und beschäftigt an dem Firmensitz ca. 50 Mitarbeitende.Der Zusammenschluss erfolgt im Rahmen der nationalen Wachstumsstrategie der B+G Schweiz AG und dem Ausbau der Hasler Gartenbau. B+G Schweiz AG aus Kiesen bei Thun ist das führende Garten- und Landschaftsbauunternehmen in der Schweiz. Hasler Gartenbau ergänzt sich geografisch und vom Kunden- und Leistungsspektrum hervorragend mit den bestehenden Aktivitäten der B+G Schweiz. Die Integration in die Gruppe erlaubt es der Hasler Gartenbau, mit der zusätzlich zur Verfügung stehenden Kompetenz und Leistungsfähigkeit grössere und anspruchsvollere Projekte zu stemmen und ihre Marktposition in der Nordwest Schweiz auszubauen. Die B+G Schweiz verstärkt sich durch die Übernahme in der Region markant. Zudem profitieren die Mitarbeitenden von Hasler Gartenbau von den Entwicklungs- und Schulungsprogrammen der ganzen Gruppe.Markus Hasler, Inhaber und Geschäftsführer von Hasler Gartenbau, sagt: "Zusammen mit meiner Frau haben wir den Zusammenschluss gesucht und freuen uns nun sehr über die Integration in die B+G Schweiz Gruppe. Einerseits bieten wir gemeinsam ein ähnliches Leistungsangebot an, andererseits können wir durch das gegenseitig vorhandene Know-How viel voneinander lernen und so die Qualität über alle Bereiche hinweg weiter erhöhen. Dieser Zusammenschluss läutet die nächste erfolgreiche Ära der Hasler Gartenbau ein."Kurt Hauser, Geschäftsführer und Mitinhaber von B+G Schweiz AG, ergänzt: "Der Zusammenschluss bringt positive Effekte für alle Seiten. Gemeinsam mit Hasler werden wir noch besser in der Lage sein, unsere Dienstleistungen in der Region anzubieten, die kundenseitig verlangt werden. Gleichzeitig gewinnen alle Mitarbeitenden: Neben interessanten überregionalen Projekten wie z.B. im Sportplatzbau werden vor allem im Bereich der Aus- und Weiterbildung attraktive neue Möglichkeiten entstehen."www.bgch.chPressekontakt:B+G Schweiz AGKurt Hauser, CEO + Mitinhaber+41 31 356 76 76k.hauser@b-g.chBahnhofstrasse 503629 KiesenHasler Gartenbau GmbHMarkus Hasler Geschäftsführer + Mitinhaber+41 61 875 90 60markus.hasler@gartenbauhasler.chHauptstrasse 654315 ZuzgenOriginal-Content von: B+G Schweiz AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096223/100909194