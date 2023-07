Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Hisense, eine führende globale Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik, hat sich mit dem Dokumentarfilmkanal Discovery zusammengetan, um die Menschen dazu zu ermutigen, neue Welten zu erkunden und "ihre Mission X zu finden."Im Rahmen der Zusammenarbeit haben die beiden Unternehmen eine Content-Serie produziert, die die Abenteuer des Unterwasserfotografen Ping Fan dokumentiert. Mit seiner unvergleichlichen Fähigkeit, einige der eindrucksvollsten und abgelegensten Orte der Welt zu fotografieren, findet Ping Fan seine ganz eigene Mission X.Ping begibt sich auf einen Höhlentauchgang, um die Geheimnisse der mysteriösen Höhlen Mexikos zu lüften, die die Mayas für das Tor zur Unterwelt hielten. Er wird dabei gefilmt, wie er durch die Partnerschaft seine eigene Mission X findet. Aber Mission X beschränkt sich nicht auf Ping oder gar das Tauchen. Es ist eine Denkweise, die sich jeder zu eigen machen kann: eine Denkweise, die das Entdecken, Erforschen und die Neugier betont und die letztlich die Lebensqualität und das Glück der Menschen fördert.Hisense ist auf seiner eigenen Mission X: auf der Suche nach dem ultimativen Ziel der perfekten Bildqualität. Und obwohl das Unternehmen weiß, dass es eine Herausforderung sein wird, ist es zuversichtlich, dass sein Weg erfolgreich sein wird. Diese Mission wird besonders deutlich bei dem neuen ULED-X-Fernseher, mit dem die Zuschauer die wahre Tiefe der Farben erleben können. Dank seiner 20.000 Mini-LEDs bietet er das hellste Weiß und das dunkelste Schwarz aller Fernsehgeräte und damit den dreifachen Umgebungskontrast von OLED-TV. Die gesamte ULED-Produktserie, nicht nur das neue Produkt ULED X, ist darauf ausgerichtet, Benutzern ein ultimatives audiovisuelles Erlebnis zu bieten und unterschiedliche Bedürfnisse zu erfüllen.Der Dokumentarfilm, der atemberaubende Aufnahmen einer Unterwasserhöhle und die Art und Weise zeigt, wie Ping sie aufgenommen hat, demonstriert diese Technologie auf ihrem Höhepunkt. Die Dunkelheit der Höhlen steht in starkem Kontrast zu den hellen Lichtflecken, die von Pings Taschenlampe ausgehen.Die vollständige Dokumentation kann auf den Social-Media-Kanälen von Hisense angesehen werden. Der Master Class Livestream ist am 14. Juli um 13 Uhr EDT auf YouTube verfügbar.Informationen zu HisenseHisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik. Das Geschäft von Hisense umfasst Multimedia-Produkte (mit Schwerpunkt auf Smart TVs), Haushaltsgeräte und intelligente IT-Informationen. In den letzten Jahren ist Hisense schnell gewachsen und ist jetzt in mehr als 160 Ländern vertreten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2148047/KV.jpgVideo - https://www.youtube.com/watch?v=Ey7DIPP5cugLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2007399/Hisense_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/partnerschaft-von-hisense-mit-discovery-will-entdeckergeist-und-neugierde-wecken-und-verbraucher-dazu-ermutigen-ihre-mission-x-zu-finden-301871896.htmlPressekontakt:patrick.chen@bluecurrentgroup.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77572/5552750