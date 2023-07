DJ Bundesrat billigt Gesetz zur Bekämpfung von Medikamentenmangel

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesrat hat das vom Bundestag beschlossene Gesetz zur Bekämpfung von Arzneimittel-Lieferengpässen gebilligt. Um künftig frühzeitig Lieferengpässe zu erkennen, soll das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte demnach ein Frühwarnsystem einrichten. Versorgungsengpässe bei generischen Arzneimitteln sollen künftig vermieden werden, dazu sind "strukturelle Maßnahmen" bei Festbeträgen, Rabattverträgen und bei der Versorgung mit Kinderarzneimitteln vorgesehen. Zur Kompensation kurzfristiger und kurzzeitiger Störungen in der Lieferkette oder kurzzeitig gesteigerter Mehrbedarfe bei patentfreien Arzneimitteln wird zudem eine Pflicht zur mehrmonatigen Lagerhaltung eingeführt.

Die Zahl der Produktions- und Lieferengpässe bei Arzneimitteln sei in den letzten Jahren deutlich angestiegen, heißt es in der Gesetzesbegründung laut Bundesrat. Insbesondere patentfreie Arzneimittel seien davon betroffen - unter anderem Antibiotika sowie Fiebersäfte für Kinder. Weil dadurch die Versorgung mit Arzneimitteln in Deutschland zeitweise nicht hinreichend sichergestellt gewesen sei, sehe das Gesetz das Frühwarnsystem vor. Um eine ordnungsgemäße Arzneimittelversorgung in Krankenhäusern zu sichern, sind auch erhöhte Bevorratungsverpflichtungen für Krankenhausapotheken für bestimmte Arzneimittel in der intensivmedizinischen Versorgung in dem Gesetz enthalten. Auch bei Krebsmedikamenten soll eine stärkere Bevorratung erfolgen.

Für anerkannte Reserveantibiotika mit neuen Wirkstoffen können Hersteller laut dem Gesetz den bei Markteinführung gewählten Abgabepreis auch über den Zeitraum von sechs Monaten beibehalten. Neben Vorschriften zur Arzneimittelversorgung enthält es laut den Angaben auch rechtliche Rahmenbedingungen für Modellvorhaben zum sogenannten Drug-Checking in den Ländern, bei dem Drogen auf ihre Inhaltsstoffe hin untersucht werden. Außerdem führt das Gesetz die in der Coronavirus-Pandemie geschaffene Sonderregelung zur Feststellung der Arbeitsunfähigkeit nach telefonischer Anamnese fort. Für Apotheken werden zudem einige bürokratische Vorschriften gelockert, etwa für Austauschregelungen bei nicht verfügbaren Medikamenten.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2023 06:39 ET (10:39 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.