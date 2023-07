DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:50 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.444,25 -0,1% +13,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.209,50 -0,2% +35,1% Euro-Stoxx-50 4.238,25 +0,4% +11,7% Stoxx-50 3.868,94 +0,0% +6,0% DAX 15.594,32 +0,4% +12,0% FTSE 7.263,05 -0,2% -2,3% CAC 7.119,15 +0,5% +10,0% Nikkei-225 32.388,42 -1,2% +24,1% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 130,99 -0,36

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,11 71,80 +0,4% +0,31 -9,1% Brent/ICE 76,75 76,52 +0,3% +0,23 -7,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 33,54 32,35 +3,7% +1,19 -59,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.916,64 1.911,05 +0,3% +5,59 +5,1% Silber (Spot) 22,70 22,78 -0,3% -0,08 -5,3% Platin (Spot) 909,78 906,50 +0,4% +3,28 -14,8% Kupfer-Future 3,75 3,73 +0,7% +0,03 -1,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die zu Wochenbeginn angekündigten Fördermengenkürzungen Saudi-Arabiens und Russlands stützen die Ölpreise. Zudem sei im dritten Kalenderquartal die Nachfrage saisonbedingt höher, heißt es von BMI.

AUSBLICK AKTIEN USA

Am Freitag zeichnet sich an der Wall Street ein kaum veränderter Handelsauftakt ab. Letztlich wird aber der offizielle Arbeitsmarktbericht (Payrolls) für Juni die Richtung vorgeben. Volkswirte schätzen im Konsens, dass im vergangen Monat deutlich weniger Stellen geschaffen wurden als im Mai. Allerdings hatte der am Donnerstag veröffentlichte Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP von einem überraschend kräftigen Stellenaufbau gezeugt. Auch der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor fiel besser aus als erwartet. Die Daten nährten Befürchtungen, die US-Notenbank könnte die Zinsen stärker und über einen längeren Zeitraum hinweg anheben als bislang angenommen, zumal das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung einen falkenhaften Tenor hatte.

Die Marktzinsen zogen am Donnerstag mit den Zinserhöhungsspekulationen steil an. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen stieg über die Marke von 4,00 Prozent und legt aktuell nochmals leicht zu. Sollte die Zahl der neu entstandenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft die Konsenserwartung übertreffen, könnte es mit den Anleiherenditen weiter nach oben gehen.

Unter den Einzelwerten an der Börse brechen Levi Strauss um gut 8 Prozent ein. Der Jeanshersteller hatte bei der Vorlage durchwachsener Quartalszahlen seine Jahresprognose gesenkt. Die Juni-Umsatzdaten des Großhändlers Costco (-0,8%) überzeugten ebenfalls nicht in allen Punkten.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten Juni Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +240.000 gg Vm zuvor: +339.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,6% zuvor: 3,7% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,2% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+4,3% gg Vj

FINANZMÄRKTE EUROPA

Leicht im Plus notiert der europäische Aktienmarkt am Freitagmittag vor den mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten. Weiter trübe präsentiert sich die Lage der deutschen Wirtschaft. Hatte der Auftragseingang am Vortag als Ausreißer noch positiv überrascht, zeigt am Freitag die Produktion im produzierenden Gewerbe wieder das gewohnte Bild einer mauen Konjunktur. Statt des erwarteten leichten Plus standen negative Vorzeichen vor den Daten. Hoffnungsvolle Blicke richten sich nach China. Dort hat Premier Li Qiang davon gesprochen, dass die Wirtschaft sich in einem kritischen Zustand befinde und - zumindest in allgemeiner Form - Maßnahmen zur Stimulierung der Wirtschaft angekündigt. An der Börse tenderen Halbleiterwerte nach der Gewinnwarnung von Samsung uneinheitlich. Unter den Einzelwerten leiden Kion (-4,2%) darunter, dass der CFO das Unternehmen verlässt. Clariant (+4,7%) hat zwar die Prognose gesenkt, doch ist dies Analysten zufolge nach schwachen Zahlen von Wettbewerbern keine Überraschung mehr. Zudem ist das EBITDA laut Baader immer noch besser als befürchtet ausgefallen. Chemiewerte zeigen sich am Freitag im Aufwind: BASF gewinnen 3,8 Prozent, Covestro 1,9 Prozent, Evonik 3,2 Prozent und Wacker Chemie 4,4 Prozent. United Internet verlieren 2,2 Prozent, HSBC soll die Aktie laut Angaben aus dem Handel abgestuft haben. Helma Eigenheimbau (+36%) bekommt von Banken bis Oktober Zeit für eine Restrukturierung. Mit einem Kurs leicht über dem Emissionspreis von 20 Euro ist die Nucera-Aktie in ihren ersten Handelstag gestartet. Der Börsengang der Thyssenkrupp-Tochter findet in einem schwierigen Umfeld statt, der DAX hat am Vortag 2,6 Prozent nachgegeben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:20 Uhr Do, 18:44 Uhr % YTD EUR/USD 1,0893 +0,0% 1,0893 1,0874 +1,8% EUR/JPY 155,96 -0,6% 156,45 156,70 +11,1% EUR/CHF 0,9753 -0,0% 0,9753 0,9745 -1,5% EUR/GBP 0,8534 -0,2% 0,8548 0,8542 -3,6% USD/JPY 143,17 -0,6% 143,73 144,12 +9,2% GBP/USD 1,2764 +0,2% 1,2740 1,2731 +5,5% USD/CNH (Offshore) 7,2437 -0,2% 7,2498 7,2628 +4,6% Bitcoin BTC/USD 30.167,56 -0,2% 30.202,38 30.224,68 +81,7%

Der Dollar kommt am Freitag vor den Arbeitsmarktdaten leicht zurück; der Dollarindex gibt um 0,2 Prozent nach. Sollte der Stellenaufbau geringer ausfallen als erwartet, könnte die US-Währung mit Shorteindeckungen gegen den Dollar unter Druck geraten, meint Unicredit. Ein kräftiger Zuwachs bei der Beschäftigung wiederum würde den Greenback nach oben treiben.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Zinsängste aus den USA und Europa sind am Freitag nach Asien übergeschwappt und haben die regionalen Börsen erneut belastet. Die Abgaben hielten sich jedoch in Grenzen. Händler verwiesen auf den Umstand, dass die asiatischen Börsen bereits am Vortag mit Zinssorgen vorgelegt hatten. Ebenfalls nicht zu Käufen animierte die wirtschaftliche Situation in China. Der Markt wartete weiterhin auf ein umfassendes Konjunkturprogramm, nachdem Premierminister Li die konjunkturelle Erholung als kritisch eingestuft und umfangreiche Maßnahmen angekündigt hatte. Auch der Besuch von US-Finanzministerin Janet Yellen sorgte nicht für Entspannung. Yellen kritisierte die jüngsten chinesischen Exportbeschränkungen. Gestiegene Marktzinsen und schwache Samsung-Zahlen belasteten den chinesischen Halbleitersektor: Semiconductor Manufacturing International Corporation sanken um 1,2 Prozent. Samsung Electronics fielen in Seoul um 2,4 Prozent. Der Elektronikriese hatte vorgewarnt, dass der operative Gewinn um 96 Prozent schwächer ausfallen könnte als im Vorjahr. SK Hynix verloren im Schlepptau 1,8 Prozent. LG Electronics und LG Energy Solution büßten 1,8 bzw. 0,5 Prozent ein - nach schwachen Zweitquartalszahlen unter Marktprognose.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen haben sich am Freitag weiter ausgeweitet. Beim Blick auf den Markt haben aus Sicht der LBBW die Neuemissionen vom Juni den positiven Trend des ersten Halbjahres bestätigt. Nach dem starken Mai schalteten die Unternehmen im Juni zwar einen Gang zurück. Das Gesamtvolumen erreichte mit 28 Milliarden Euro nur noch die Hälfte des Vormonats und landete damit auch unter dem langjährigen Juni-Durchschnitt. Aus Sicht der Analysten haben sich die Unternehmen inzwischen an das deutlich gestiegene Zinsniveau gewöhnt. Auch die Investoren hätten den Schock der starken Zinsanstiege 2022 verdaut.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

AIRBUS

hat im Juni 72 Maschinen an 48 Kunden übergeben. Damit wurden seit Jahresbeginn insgesamt 316 Flugzeuge ausgeliefert, wie der europäische Flugzeugbauer mitteilte. Das Unternehmen buchte zudem im vergangenen Monate brutto 902 Aufträge. Dazu trug auch die Luftfahrtmesse in Paris bei, auf der allein die indische Fluggesellschaft Indigo bei Airbus 500 Flugzeuge aus der A320-Familie bestellte.

BMW

hat im zweiten Quartal mehr als doppelt so viele Elektrofahrzeuge ausgeliefert wie im Vorjahreszeitraum. Anders als in den ersten drei Monaten stieg auch der Gesamtabsatz wieder. 626.726 Fahrzeuge der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce wurden verkauft - 11,3 Prozent mehr als im zweiten Quartal 2022, wie der Autohersteller in München mitteilte. 553.369 Autos trugen davon das BMW-Emblem, ein Plus von 11,5 Prozent.

CONTINENTAL

will seine Produktion im Werk Gifhorn in Ostniedersachsen bis 2027 wegen der "im internationalen Vergleich nicht wettbewerbsfähigen Kostenstruktur vor Ort" komplett einstellen. Insgesamt 900 Mitarbeiter werden davon betroffen sein, Continental will sich aber darum bemühen, diese an andere Unternehmen in der Region zu vermitteln und Fremdfirmen an dem Standort anzusiedeln, wie der Konzern in Hannover mitteilte.

VOLKSWAGEN

wird im Juli in Austin im US-Bundesstaat Texas erstmalig autonom fahrende Autos auf öffentlichen Straßen testen. Wie Volkswagen am Donnerstag mitteilte, wird das Testprogramm im Juli mit zwei Fahrzeugen beginnen und bis zum Ende des Jahres auf eine Flotte von 10 ID. Buzz-Elektrotransportern erweitert. Das Programm soll in den nächsten drei Jahren auf ein größeres Gebiet in Austin ausgeweitet werden und schließlich in mindestens vier weiteren US-Städten umgesetzt werden. Bis 2026 will der Konzern autonom fahrende Volkswagen in Austin regulär auf den Markt bringen.

HELMA EIGENBAU

Die Banken lassen den unter einem geschäftlichen Einbruch leidenden Massivhaus-Anbieter Helma Eigenheimbau nicht fallen. Nach längeren Verhandlungen sei mit den wesentlichen Finanzierungspartnern jetzt eine Vereinbarung zur künftigen Finanzierung geschlossen worden, teilte das Unternehmen in Lehrte bei Hannover mit. Konkret gehe es dabei um Tilgungs- und Kündigungsrechte bei bestehenden Kreditlinien, hieß es ohne Nennung von Details.

INDUS

setzt seine Strategie fort und verkauft planmäßig ein Unternehmen aus den aufgegebenen Geschäftsbereichen. Wie der Konzern mitteilte, wird die Schäfer-Gruppe an ein Beteiligungsvehikel der Callista Portfolio Holding mit Sitz in München abgegeben. Einen Kaufpreis nannte Indus nicht. Mit gut 170 Mitarbeitenden realisiert die Schäfer-Gruppe laut Indus an vier Standorten in Deutschland und China Prüflehren insbesondere für die Automobil- und Luftfahrtindustrie.

NORDEX

hat den Auftrag zur Erweiterung des Windparks Kartal in der nordwesttürkischen Provinz Eskisehir erhalten. Nordex liefert bis Mitte 2024 im Auftrag von VRES Enerji acht Turbinen des Typs N163/6.X mit einer Leistung von 56 Megawatt (MW), wie das Unternehmen mitteilte. Der Auftrag beinhaltet auch einen Servicevertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren.

SHELL

rechnet für das zweite Quartal mit Wertminderungen von bis zu 3 Milliarden Dollar nach Steuern und im Vergleich zum Auftaktquartal rückläufigen Produktionszahlen im Upstream-Fördergeschäft. Die Wertminderungen seien größtenteils auf eine Erhöhung des verwendeten Abzinsungssatzes um 1 Prozent zurückzuführen, erklärte der britisch-niederländische Ölmulti.

TWITTER

Besitzer Elon Musk hat dem Facebook-Mutterkonzern Meta wegen dessen neuer Plattform Threads eine Klage angedroht. In einem am Donnerstag von der Website "Semafor" veröffentlichten Brief schreibt Musks Anwalt Alex Spiro an Meta-Chef Mark Zuckerberg, Meta habe "rechtswidrig Betriebsgeheimnisse und anderes geistiges Eigentum" von Twitter veruntreut. Der Facebook-Mutterkonzern wies die Vorwürfe zurück.

LG ELECTRONICS

hat den operativen Gewinn im zweiten Quartal nach vorläufiger eigener Einschätzung um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert, vornehmlich dank einer guten Entwicklung im Geschäft mit Fahrzeugkomponenten. Der südkoreanische Elektronikriese rechnet für den Zeitraum April bis Juni mit einem Betriebsgewinn von 892,7 Milliarden Won (630 Millionen Euro), während der Umsatz im Jahresvergleich um 2,7 Prozent auf fast 20 Billionen Won gestiegen sein dürfte.

