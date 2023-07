NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev auf "Outperform" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Die Aussichten für die Herstellungskosten der Bierbrauer seien für 2024 weiterhin positiv, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Er verwies insbesondere auf den gefallenen Aluminiumpreis, und auch für Getreide müsse inzwischen wieder deutlich weniger als nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs gezahlt werden. Bei europäischer Gerste jedoch sei wegen der Trockenheit in einigen Ländern das Aufwärtspotenzial niedriger, als er noch vor einem Monat gehofft habe./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2023 / 19:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2023 / 04:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: BE0974293251

