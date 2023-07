Coinbase Aktie auf März-Hoch - BlackRock hält Anleger bei Laune

Die zentrale Thematik für Krypto-Anleger bleiben zu Beginn des neuen Monats die anhaltenden Spekulationen rund um die Freigabe eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA. Im positiven Kielwasser des Bitcoins konnten die Papiere der US-amerikanischen Handelsplattform Coinbase im vergangenen Monat um satte 15 Prozent zulegen. Allein in diesem Monat notiert bereits ein Kursplus von über 9 Prozent auf dem Papier. Der Bitcoin kommt im gleichen Zeitraum auf ein Plus von rund 11 Prozent. Dreh- und Angelpunkt bleiben Spekulationen auf Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA Insbesondere angetrieben durch die Hoffnung auf Zulassung eines börsengehandelten Bitcoin-Fonds jenseits des großen Teichs hat der nach Marktgröße wichtigste Krypto-Wert am Donnerstag ein frisches Jahreshoch bei 31.500 Dollar erreicht. Anleger könnten folgerichtig die 33.000-Dollar-Marke ins Auge fassen. Börsianer dies- und jenseits des Atlantiks lechzen weiter nach der finalen Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den Vereinigten Staaten. Dass Gewinnmitnahmen im größeren Stil weiter ausbleiben, unterstreicht den Risikoappetit und damit nicht zuletzt die Zuversicht auf einen Erfolg.

BlackRock hatte jüngst Medienberichten zufolge seinen Zulassungstrag auf einen entsprechenden ETF jüngst präzisiert. Die Einreichung erhalte Einzelheiten zwischen der Nasdaq und Coinbase, welche das Marktüberwachungsprogramm ergänzen und den Zugang auf Daten zu auffälligen BTC-Spot-Transaktionen ermöglichen soll, hieß es.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

