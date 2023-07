Der DAX ist am Vortag kräftig unter Druck geraten und dabei auch unter die Unterstützung bei 15.900 Punkte gefallen. In der Folge rutschte der DAX auch aus dem langfristig steigenden Trendkanal im Tageschart und unter die weitere wichtige Unterstützung bei 15.700 Punkten. Im Tagestief lag der DAX bei 15.495 Punkten, konnte sich dann aber wieder erholen. Im aktuellen Handel zeigt sich der DAX am heutigen Freitag im Bereich von 15.580 Punkten höher ...

