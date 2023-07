Die Formycon AG ist ein in Deutschland ansässiges Biotech-Unternehmen. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt in der Entwicklung und Vermarktung von Biopharmazeutika, die bestehenden Medikamenten, deren Patentschutz ausläuft, ähnlich sind (Biosimilar). Das Unternehmen konzentriert sich auf Behandlungen im Bereich der Augenheilkunde, der Immunologie und anderer chronischer Krankheiten. Vor diesem Hintergrund veranstaltet AlsterResearch am 19.07.2023 um 10.00 Uhr einen Online-Roundtable mit Formycons CEO, Dr. Stefan Glombitza, und CFO, Enno Spillner. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2023-07-19-10-00/FYB-GR zur Verfügung gestellt.





