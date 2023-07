DJ Bundesrat stimmt Verbot von Aroma in Tabakerhitzern zu

BERLIN (Dow Jones)--Vanille, Schokolade, Kirsche, Apfel und andere charakteristische Aromen und Aromastoffe sind künftig nicht mehr für Tabakerhitzer erhältlich. Dieser vom Bundestag beschlossenen Änderung des Tabakerzeugnisgesetzes hat der Bundesrat bei seiner Plenarsitzung zugestimmt. Damit wird das bisher nur für Zigaretten und Tabak zum Selbstdrehen geltende Verbot auch auf Erhitzer ausgedehnt, wie die Länderkammer mitteilte. Hersteller von erhitzten Tabakerzeugnissen müssen demnach zudem Text-Bild-Warnhinweise und sogenannte Informationsbotschaften auf den Verpackungen anbringen.

Aromatisierte Tabakerzeugnisse führten häufig als Einstieg zum Konsum von Tabakprodukten. Zudem enthielten Tabakerhitzer giftige Stoffe und gefährdeten die Gesundheit, heißt es in der Begründung zum Gesetz, das nach Unterzeichnung durch den Bundespräsidenten und Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft tritt. Es setzt eine EU-Richtlinie in nationales Recht um, die laut Bundesrat am 23. Oktober in Kraft tritt. Details hat die Bundesregierung den Angaben zufolge in einer Verordnung zur Änderung der Tabakerzeugnisverordnung geregelt, der der Bundesrat ebenfalls zugestimmt hat.

