Paris, Frankreich (ots/PRNewswire) -Als Copilot für kreative Menschen kombiniert die neue HONOR 90-Serie die beste Kamera ihrer Klasse mit intelligenten Funktionen, um spontane Momente einzufangen und tolle Erlebnisse zu teilenDie globale Technologiemarke HONOR gab heute die globale Markteinführung der HONOR 90-Serie bekannt. HONOR 90-Geräte verfügen über eine beeindruckende 200-MP-Hauptkamera und ein branchenweit führendes Quad-Curved-Floating-Display mit Augenkomfort-Technologie. Die bahnbrechende Hard- und Software ermöglicht es der "Always-on"-Generation, ihre alltäglichen Abenteuer in überragender Detailtreue festzuhalten und diese großartigen Eindrücke mit ihren Freunden zu teilen."HONOR hat es sich zum Ziel gesetzt, Verbrauchern auf der ganzen Welt mit unserer Spitzentechnologie die Möglichkeit zu geben, den Alltag zu meistern und ihre Lebensfreude mit anderen zu teilen," so George Zhao, CEO von HONOR Device Co, Ltd. "Von den herausragenden Kamerainnovationen und den ergonomischen Bildschirm-Lösungen bis zur atemberaubenden Geschwindigkeit, die durch erstklassige Hardware und unser intelligentes MagicOS ermöglicht wird - die HONOR 90-Serie wird Verbraucher auf der ganzen Welt durch ihre überragende Qualität begeistern. Sie richtet sich insbesondere an Content Creators, die nach einem intelligenten und zuverlässigen Partner suchen, mit dem sie ihr aufregendes Leben festhalten können."HONOR 90: Leistungsstarke und vielseitige Kamera für die Aufnahme einzigartiger Fotos und VideosDas brandneue Dreifach-Kamerasystem besteht aus einer 200-MP-Hauptkamera mit einem 1/1,4-Zoll-Sensor, einer 12-MP-Ultraweitwinkel- und Makrokamera mit einem Sichtfeld von 112° und einer 2-MP-Tiefenkamera, mit der die Entfernungsmessung der Kamera noch präziser wird. Die 200-MP-Hauptkamera unterstützt Multi-Frame-Fusion, Rauschunterdrückungsalgorithmus und Pixel-Binning, um eine Lichtaufnahmeleistung wie bei großen 2,24-µm-Pixeln (16-in-1) zu erreichen. Sie ermöglicht exzellente HDR-Fotos (High Dynamic Range) und detaillierte, helle Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen.Darüber hinaus führt das HONOR 90 den neuen Porträtmodus ein, mit dem sich mühelos hochwertige Porträtaufnahmen mit klar definierten Gesichtszügen, originalgetreuen Hauttönen und einem authentischen Bokeh-Effekt erstellen lassen, bei dem der Hintergrund auf natürliche Weise mit dem Motiv verschmilzt. Zusätzliche Flexibilität bietet der Porträtmodus durch die Möglichkeit, Aufnahmen mit 2-fachem Zoom zu machen, die das Motiv im Bild besser hervorheben.Auf der Vorderseite nimmt die 50-MP-Frontkamera atemberaubende, detailreiche Selfies auf und macht das HONOR 90 zur idealen Wahl für angehende Content Creators.Das HONOR 90 wurde entwickelt, um Vlogger bei der Optimierung ihrer Arbeitsabläufe zu unterstützen. Dazu nutzt es künstliche Intelligenz (KI) für die Rauschunterdrückung von Videos und Empfehlungen für den Videomodus sowie für den KI-Vlog-Assistenten, mit dem Anwender mit nur wenigen Fingertipps ein 15-Sekunden-Video erstellen können, das für soziale Medien geeignet ist. Das HONOR 90 erreicht eine omnidirektionale Rauschunterdrückung mit einem Signal-Rausch-Verhältnis von 20 dB, was einem professionellen Aufnahmegerät nahe kommt und es dem Benutzer ermöglicht, klare menschliche Stimmen ohne störende andere Geräusche aufzunehmen.Immersives Seherlebnis auf dem DisplayDas HONOR 90 ist mit einem 6,7-Zoll-Quad-Curved-Floating-Display[1] ausgestattet, das eine hohe Auflösung von 2664 x 1200, 100 % DCI-P3-Farbraum und bis zu 1,07 Milliarden Farben unterstützt und so visuelle Inhalte in atemberaubenden Farben und lebendiger Klarheit zum Leben erweckt. Darüber hinaus unterstützt das HONOR 90 eine HDR-Spitzenhelligkeit von 1600 Nits, was auch bei sehr hellem Licht eine verbesserte Ablesbarkeit des Displays ermöglicht.Das Display ist schnell und reaktionsfreudig und verfügt über eine adaptive Bildschirmaktualisierungsrate von bis zu 120 Hz[2], die dynamisch an den angezeigten Inhalt angepasst wird, um ein optimales Gleichgewicht zwischen visueller Flüssigkeit und Akkulaufzeit zu erreichen. Mit der Unterstützung von HDR10+ und den HDR-Zertifizierungen von Netflix und Amazon Prime Video sorgt das HONOR 90 außerdem dafür, dass Nutzer ein außergewöhnliches Multimedia-Erlebnis genießen können, egal ob unterwegs oder zu Hause.Das HONOR 90 spiegelt das Engagement von HONOR für Technik wieder, die dem Menschen dienen soll. Es ist mit den besten Augenkomfortfunktionen der Branche ausgestattet[3]. Das HONOR 90 hat die Flimmerfrei-Zertifizierung vom TÜV Rheinland erhalten und eine risikofreie Dimmstufe erreicht. Es eignet sich perfekt für die unterhaltungshungrige Generation von heute, die viele Stunden mit dem Anschauen von Inhalten auf ihren Smartphones verbringt. Das Display unterstützt die branchenweit höchste PWM-Dimmfrequenz (Pulse Width Modulation) von 3840 Hz[4], wodurch die Belastung für die Augen des Benutzers bei geringer Helligkeit auf ein Minimum reduziert wird. Außerdem verfügt das Display über Dynamic Dimming, das natürliches Licht simuliert, um die Ermüdung der Augen zu lindern, sowie über die Circadian Night Display Technologie von HONOR, die blaues Licht filtert und die natürliche Melatoninausschüttung fördert, um die Schlafqualität des Anwenders in der Nacht zu verbessern.Das HONOR 90 bietet ein angenehmes Display, das in den meisten Anwendungsfällen eine großartige Leistung erbringt und besonders stark in puncto Farbe und Ablesbarkeit ist. Im High-End-Ranking von DOXMAKR belegte das Display mit einer Gesamtpunktzahl von 140 den ersten Platz.Schlankes und stilvolles Design, inspiriert von handwerklicher KunstfertigkeitDas HONOR 90 ist von der Haute Couture und der Handwerkskunst kostbarer Juwelen inspiriert. Mit seinem 7,8 mm[5] dünnen und 183 g[6] leichten Gehäuse strahlt es Exklusivität aus. Dank der glatten, abgerundeten Kanten liegt das Smartphone angenehm in der Hand und das mehrfach gehärtete Glas gibt dem Nutzer die Gewissheit, dass sein Smartphone langlebig ist. Auf der Rückseite wartet das HONOR 90 mit dem klassischen Doppelring-Design der N-Serie auf. Die abgerundeten Elemente wurden mit präzisen Schneidetechniken bearbeitet, um einen brillanten Glanz zu erzeugen, der dem Smartphone einen zusätzlichen Hauch von Eleganz verleiht.Unglaubliche Akkulaufzeit bei starker LeistungDas HONOR 90 ist mit einem großen 5000-mAh-Akku [7] ausgestattet, der eine Nutzung rund um die Uhr ermöglicht. Mit einer einzigen Akkuladung bietet das Smartphone bis zu 19,5 Stunden ununterbrochenes lokales Videostreaming. Bei niedrigem Akkuladestand kann der Benutzer das Gerät mit 66W HONOR SuperCharge innerhalb von 15 Minuten wieder auf 45 % aufladen und so die Ausfallzeiten auf ein Minimum reduzieren. Im schnellen und akkuschonenden HONOR 90 kommt der Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition zum Einsatz, der im Vergleich zum Vorgängermodell über eine 20 % bessere GPU und eine 30 % bessere KI-Leistung verfügt. Die Innentemperatur wird durch eine um 147 % vergrößerte Dampfkammer in Schach gehalten, die eine effiziente Wärmeableitung ermöglicht, so dass das HONOR 90 selbst unter Last kühl bleibt.Ein wahrhaft persönliches Erlebnis mit HONOR MagicOS 7.1Mit dem neuesten, auf Android 13 basierendem HONOR MagicOS 7.1 verfügen das HONOR 90 und das HONOR 90 Lite über eine Reihe verbesserter intelligenter Funktionen wie Magic Text, die ein intelligentes Nutzungsgefühl vermitteln und die Produktivität maximal steigern.Magic Text erkennt auf intelligente Weise Text in einem Bild und ermöglicht es dem Anwender, direkt Aktionen mit wichtigen Informationen durchzuführen. Wenn Magic Text beispielsweise eine Telefonnummer identifiziert, können Benutzer sie antippen und eine Aktion aus dem Menü auswählen, z. B. anrufen, eine SMS schicken oder die Nummer speichern. Außerdem kann Magic Text E-Mail-Adressen und Website-Links identifizieren, um einen schnelleren Zugriff auf relevante Dienste zu ermöglichen. Über den digitalen Sucher können Sie sofort in den Texterkennungs- und Scan-Modus wechseln.Das HONOR 90 Lite feiert sein weltweites DebütDas HONOR 90 Lite wurde zeitgleich mit dem HONOR 90 eingeführt. Es handelt sich um einen eleganten Allrounder, der mit einem unglaublichen Kamerasystem, Display und einer Reihe von intelligenten Funktionen für verbesserte Benutzerfreundlichkeit aufwartet.Das HONOR 90 Lite macht das Fotografieren zu einem ganz besonderen Erlebnis. Es verfügt über eine rückseitige 100-MP-Hauptkamera mit einer f/1.9-Blende, eine 5-MP-Weitwinkel- und Tiefenkamera sowie eine 2-MP-Makrokamera für majestätische Landschaftsaufnahmen und intime Nahaufnahmen. Für Selfie-Fans liefert die 16-MP-Frontkamera bestechende Selbstporträts mit klaren Konturen und verbesserten Farben. Darüber hinaus verfügt das randlose 6,7-Zoll-Display[8] des HONOR 90 Lite über eine adaptive Bildwiederholfrequenz von bis zu 90 Hz[9], die dem Nutzer butterweiches Sehvergnügen bietet. Das Display verfügt außerdem über die Blaulicht-Zertifizierung des TÜV Rheinland und unterstützt, ähnlich wie das HONOR 90, eine Reihe von augenschonenden Lösungen wie Dynamic Dimming und Circadian Night Display.Das HONOR 90 Lite arbeitet mit dem MediaTek Dimensity 6020 5G System und einem 4500 mAh[10] Akku. Nutzer, die ihre Medien immer griffbereit haben möchten, können die Vorteile des 8-GB-Arbeitsspeichers und des großen 256-GB-Speicherlaufwerks des HONOR 90 Lite voll ausschöpfen, das 57.808 Bilder, 22.322 Songs oder 892 HD-Videos[11] lokal speichern kann. Das HONOR 90 Lite ist außerdem mit HONOR RAM Turbo (8 GB + 5 GB) ausgestattet, einer HONOR-Technologie, die einen Teil des Flash-Speichers in den Arbeitsspeicher auslagert, so dass 8 GB RAM auf 13 GB RAM erweitert werden können.Das HONOR Pad X9 kommt mit eXtra Vision und eXtra PowerNeben der HONOR 90-Serie hat HONOR auf dem Pariser Event auch das neueste HONOR Pad X9 vorgestellt. Mit einem beeindruckenden 11,5-Zoll HONOR FullView Display, einem Audiosystem mit sechs Lautsprechern und der HONOR Histen Sound Tuning Technologie sowie bis zu 128 GB Speicherplatz [12] und einer Vielzahl an intelligenten Funktionen sowie seinem eleganten Aussehen bietet das HONOR Pad X9 beste Unterhaltung und Bildungsvergnügen. Mit dem HONOR FullView Display unterstützt das HONOR Pad X9 eine Auflösung von 2000 x 1200 Pixeln und bietet mit einem außergewöhnlichen Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis von 86% ein perfektes Seherlebnis. Das Dual-Mirror-Dual-Ring-Deko-Design des HONOR Pad X9 ergänzt die robusten Konturen und erzeugt einen eleganten Formfaktor mit einer Dicke von nur 6,9 mm[13] und einem Gewicht von nur 495 g[14].Das HONOR Pad X9 verfügt über das neueste auf Android 13 basierende MagicOS 7.1 mit intelligenten Funktionen wie HONOR Connect. Mit HONOR Connect können Benutzer mehrere HONOR-Geräte gleichzeitig verwenden, um Benachrichtigungen anzuzeigen und Dateien auf einem einzigen Bildschirm von Gerät zu Gerät zu übertragen. Der riesige Bildschirm und die hohe Auflösung des Tablets bieten auch mehr Möglichkeiten für Multitasking durch APP Multiplier, zwei integrierte MagicOS-Funktionen, die eine geteilte Bildschirmansicht unterstützen.Preise und VerfügbarkeitDas HONOR 90 ist in einer Reihe modischer Farboptionen erhältlich, darunter Mitternachtsschwarz, Smaragdgrün, Diamantsilber und Pfauenblau. Das HONOR 90 Lite ist in drei Farben erhältlich: Cyan Lake, Titansilber und Mitternachtsschwarz[15]. Ab Mitte/Ende Juli wird das HONOR 90 in ausgewählten internationalen Märkten zu einem empfohlenen Verkaufspreis ab 549 Euro erhältlich sein. Das HONOR 90 Lite ist ab 299 Euro erhältlich.Das vom Universum inspirierte HONOR Pad X9 ist in Space Grey zu einem Preis von 249 € erhältlich.Weitere Informationen finden Sie im HONOR-Onlineshop auf www.hihonor.com.Informationen zu HONORHONOR ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Geräten. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, eine globale Technologiemarke mit Kultstatus zu werden und durch seine leistungsstarken Produkte und Dienstleistungen eine neue intelligente Welt für alle zu erschaffen. Das Unternehmen legt großen Wert auf Forschung und Entwicklung und hat sich der Entwicklung von Technologien verschrieben, die es Menschen auf der ganzen Welt ermöglichen, über sich selbst hinauszuwachsen und mehr zu erreichen. HONOR bietet eine Reihe hochwertiger Smartphones, Tablets, Laptops und Wearables für jeden Geldbeutel an. Das Portfolio an innovativen, erstklassigen und zuverlässigen Produkten ermöglicht es Menschen, eine bessere Version ihrer selbst zu werden.Weitere Informationen finden Sie auf der HONOR-Website auf www.hihonor.com oder per E-Mail an newsroom@hihonor.comhttps://community.hihonor.com/https://www.facebook.com/honorglobal/https://twitter.com/Honorglobalhttps://www.instagram.com/honorglobal/https://www.youtube.com/c/HonorOfficial[1] Daten von HONOR-Laboren.[2] Bei verschiedenen Anwendungsoberflächen und Spielbildschirmen kann dieBildwiederholfrequenz leicht abweichen.[3] Die ultrahochfrequente 3840-Hz-PWM-Dimmtechnologie des HONOR 90 ist vom TÜVRheinland als flimmerfrei zertifiziert und erreicht das risikofreie Dimmniveau,das nur bei einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz zur Anwendung kommt. DerPrüfstandard für die Flimmerfrei-Zertifizierung vom TÜV Rheinland folgt derKorrelation zwischen dem Flimmerrisikoniveau und der Flimmerfrequenz in der NormIEEE Std 1789-2015, die das flimmerfreie Niveau definiert, wenn die Dimmfrequenzhöher als 3125 Hz ist. Das Handy ist kein medizinisches Gerät und steht nichtfür Behandlungen zur Verfügung.[4] Der Bildschirm unterstützt eine maximale Hochfrequenz-PWM-Dimmung von 3840Hz, die in Szenarien mit geringer Helligkeit zum Tragen kommt. Bitte beachtenSie die aktuellen Erfahrungen. Das Handy ist kein medizinisches Gerät und stehtnicht für Behandlungen zur Verfügung.[5] Daten von HONOR-Laboren. Die tatsächlichen Abmessungen können je nachKonfiguration, Herstellungsverfahren und Messmethode variieren. Die Dicke (7,8mm) des Handys beinhaltet nicht den Kamerabuckel.[6] Daten von HONOR-Laboren. Gesamtgewicht inklusive Akku. Das tatsächlicheGewicht kann aufgrund von Produktkonfigurationen, Herstellungsverfahren undMessmethoden variieren.[7] Die typische Kapazität beträgt 5000 mAh und die Nennkapazität beträgt 4900mAh. (Akku nicht auswechselbar)[8] Das Display mit seinen abgerundeten Ecken hat eine Bildschirmdiagonale von6,7 Zoll, gemessen am Standardrechteck (die tatsächlich sichtbare Fläche istetwas kleiner).[9] Bei verschiedenen Anwendungsoberflächen und Spielbildschirmen kann dieBildwiederholfrequenz leicht abweichen.[10] Die typische Kapazität beträgt 4500 mAh, die Nennkapazität des Akkus liegtbei 4400 mAh. (Akku nicht auswechselbar).[11] Daten von HONOR-Laboren. Die Kapazität wird unter der Annahme berechnet,dass die Dateigrößen von Liedern, Bildern und Videos jeweils 10 MB, 4 MB und 250MB betragen. Die tatsächliche Anzahl der Dateien hängt von den tatsächlichenDateigrößen ab.[12] Der verfügbare interne Speicher kann kleiner sein, da ein Teil des internenSpeichers durch Software belegt wird. Der tatsächliche Speicherplatz kann sichaufgrund von Anwendungs-Updates, Benutzeraktionen und anderen damit inZusammenhang stehenden Faktoren ändern.[13] Daten von HONOR-Laboren.[14] Bezieht sich auf die reinen WLAN-Modelle. Modelle mit LTE-Konnektivitätwiegen etwa 499 g. Die Daten stammen von HONOR-Laboren. Das tatsächliche Gewichtkann je nach Konfiguration, Herstellungsverfahren und Messmethode etwasabweichen.[15] Die Verfügbarkeit der Farben kann je nach Region unterschiedlich sein.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2148137/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2148138/2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2148139/3.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/honor-gibt-weltweite-markteinfuhrung-der-honor-90-serie-bekannt-301871981.htmlPressekontakt:Yuteng Li,liyuteng@hihonor.comOriginal-Content von: honor, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118003/5552942