Die ALBIS Leasing AG (ISIN: DE0006569403) erwartet nach aktuellen Erkenntnissen und wie mit ihrer Ad-hoc-Meldung am 27. Juni 2023 kommuniziert ein Ergebnis, das sich im Vergleich zum bisher angenommenen Prognoserahmen für 2023 nahezu verdoppelt, nun auf EUR 2,8 bis 4,0 Mio. in IFRS und EUR 3,3 bis 4,5 Mio. in HGB. Grund für die Anpassung ist vor allem die deutliche Steigerung der operativen Erträge. Hierbei wirkt sich eine positiver als erwartete Entwicklung des Zinsergebnisses aus - u. a. getrieben durch gestiegene Erträge aus dem Leasinggeschäft sowie Effekte aus der Umfinanzierung beziehungsweise ...

