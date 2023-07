EQS-News: clearvise AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Präsenz des Grundkapitals auf der Hauptversammlung bei mehr als 46%

Neues Genehmigtes Kapital 2023 schafft zusätzlichen Spielraum für Fortsetzung des erfolgreichen Wachstumskurses

Wiesbaden, 7. Juli 2023 - Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Anlagenportfolio aus Wind- und PV-Anlagen, hat heute erfolgreich ihre ordentliche Hauptversammlung durchgeführt. Die Präsenz des Grundkapitals lag bei mehr als 46%. Die Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit angenommen. In Abänderung der ursprünglichen Tagesordnung hat die Gesellschaft auf die Inanspruchnahme der neuen gesetzlichen Möglichkeit zu virtuellen Hauptversammlungen verzichtet. Die Verwaltung hat damit auch einen diesbezüglichen Gegenantrag eines Aktionärs wohlwollend unterstützt.

Petra Leue-Bahns, CEO der clearvise AG, erklärt: "Wir freuen uns sehr über das entgegengebrachte Vertrauen unserer Aktionäre im abgelaufenen Geschäftsjahr und die heutige große Zustimmung zu den Beschlussfassungen. Wir danken unseren Aktionären für die rege Diskussion zum Thema Virtuelle Hauptversammlungen. Diese hat uns noch einmal darin bestärkt, künftig zu einer Präsenzveranstaltung zurückzukehren."

Mit einer Mehrheit von 99,93% verabschiedeten die Aktionäre die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023. Hierzu betont der Finanzvorstand Manuel Sieth: "Unsere gut strukturierte Investitions- und Finanzierungsplanung, auf der wir clearSCALE 2025 vorantreiben, sieht kurzfristig keine Kapitalerhöhung vor. Das neue Genehmigte Kapital 2023 sehen wir daher eher als Vorratsbeschluss, mit dem wir eventuelle zusätzliche Wachstumsopportunitäten nutzen könnten."

Der Vorstand der clearvise AG berichtete der Hauptversammlung über die Geschäftsentwicklung im Jahr 2022 und gab einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2023. Im Geschäftsjahr 2022 hatten sich zum einen der Zubau neuer Produktionskapazitäten als auch die hohen Strompreise positiv auf die Geschäftsentwicklung ausgewirkt. So erzielte clearvise in 2022 einen Konzernumsatz von EUR 64 Mio. sowie ein bereinigtes Konzern-EBITDA von EUR 50 Mio. Ebenso konnte der Vorstand über den guten Start in das Geschäftsjahr 2023 und die erfolgreiche Fortführung der Wachstumsinitiative clearSCALE2025 berichten. Im ersten Halbjahr 2023 ist es clearvise gelungen, erstmals eine Kooperation über das clearPARTNERS Modell abzuschließen und mit zwei regionalen französischen Entwicklern eine entsprechende Kooperation zu unterzeichnen. In diesem Zusammenhang konnte über eine gemeinsame IPP-Gesellschaft ein Mehrheitsanteil an einem ~33 MW "Ready-to-build" Freiflächen-Solarpark in der Region Nouvelle-Aquitaine erworben werden.

Des Weiteren hat die Hauptversammlung verschiedene Satzungsänderungen verabschiedet, darunter die Verlegung des Sitzes der clearvise AG von Wiesbaden nach Frankfurt/Main. Zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 und als Prüfer für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 wurde die Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, gewählt.

Die Abstimmungsergebnisse zu den Tagesordnungspunkten werden in Kürze auf der Unternehmenswebseite unter https://clearvise.de/investor-relations/hauptversammlung abrufbar sein.





Über clearvise

Die clearvise AG ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Anlagenportfolio. Aktuell besteht das etablierte Beteiligungsportfolio der Bürgerwindaktie aus Wind- und Solarparks in Deutschland, Frankreich, Irland und Finnland sowie einer Biogasanlage. Mit einer operativen Kapazität von über 300 MW produziert clearvise grünen Strom aus regenerativen Energieträgern. Auf Basis einer Drei-Säulen- Akquisitionsstrategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio an europäischen Wind-Onshore und PV-Anlagen profitabel auszubauen und schafft mit den individuellen Modellen clearSWITCH, clearPARTNERS und clearVALUE Mehrwert für alle Beteiligten. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt.





Kontakt

cometis AG

Thorben Burbach

Tel.: +49 (0)611 - 205855-23

Fax: +49 (0)611 - 205855-66

E-Mail: burbach@cometis.de

