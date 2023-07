Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking O¨sterreich DE000LS9BHW2:Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 113.004 Euro, ein Plus von 1030,04 Prozent. -0.70% vs. last gabb, +5.75% ytd, +71.10% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Ich habe gestern nachbörslich einen Teil meiner Kapsch-Position bei 13,15 gegeben und heute mal bei Mischer 11,95 wieder rückgekauft teilweise. Offenbar waren da zu viele long und hatten mehr erwartet, ich finde die 80 Mio. schon okay. Mehr dazu im Wiener Börse Plausch dann gegen Mittag: http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch . Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...