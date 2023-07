Neuer Name spiegelt die Beschleunigung der HPC-Strategie wider

Anzeige / Werbung

Im Zuge eines Rebrandings und einer veränderten Unternehmensstrategie wird HIVE Blockchain Technologies in Zukunft unter dem Namen HIVE Digital Technologies Ltd. (TSX-V und NASDAQ: HIVE, FSE: HBFA) firmieren. Durch den veränderten Namen soll zum Ausdruck gebracht werden, dass es bei HIVE nicht mehr allein um die Produktion von Kryptocoins, allen voran dem Bitcoin, geht. Vielmehr wird dank der neuen HPC-Strategie die Nutzung von HIVEs Nvidia-Hochleistungs-Grafikprozessorchips für den Massentrend der Künstlichen Intelligenz immer bedeutender.

Seinen Namen wird das Unternehmen somit ändern, an eine Änderung der verschiedenen Tickersymbole ist jedoch nicht gedacht. Sofern die Börsen keine Einwände erheben, werden die HIVE-Aktien sowohl an der TSX-Venture-Börse in Toronto wie auch an der NASDAQ auch weiterhin unter dem Kürzel "HIVE" zu handeln sein.



Nicht verändern soll sich auch eine weitere Eigenschaft, die für HIVE seit 2017 zu einem prägenden Markenzeichen geworden ist. Schon immer hat sich das Unternehmen als einer der Pioniere seiner Branche gesehen. Man hat deshalb nicht nur wirtschaftlich erfolgreich Bitcoins und andere Kryptocoins geschürft, sondern tat dies als einer der ersten Miner überwiegend mit grüner Energie.

Auch heute agiert HIVE wieder als einer der Pioniere der Branche

Nun wird HIVE wieder in die Rolle eines Pioniers schlüpfen, denn in einer strategischen Expansion wurden die eigenen Rechenzentren in den vergangenen Jahren so aufgerüstet und umgebaut, dass sie nun in der Lage sind, Rechenkapazität für die Welt der KI-Anwendungen zur Verfügung zu stellen.



Dieser Aspekt wird immer wichtiger, denn Anwendungen wie ChatGPT zeigen nicht nur, wie stark moderne KI-Programme in Zukunft in den menschlichen Alltag Einzug halten werden, sondern sie verdeutlichen auch die Rechenkapazität, die für die Bereitstellung dieser Anwendungen zur Verfügung stehen muss.



Für HIVE bietet die Fülle der digitalen Anwendungen damit auch eine neue Fülle von Verdienstmöglichkeiten, die weit über die reine Produktion von Kryptocoins hinausgeht. Von daher macht die Umbenennung in HIVE Digital Technologies sehr viel Sinn. Wirksam werden soll die Namensänderung am oder um den 12. Juli 2023 herum.



Auf die Struktur der Aktien und Optionsscheine wird die Namensänderung keinen Einfluss haben und die investierten Aktionäre bzw. Optionsscheinbesitzer müssen selbst nicht tätig werden. Sobald die Namensänderung von den Behörden und von den Börsen genehmigt wurde, werden die HIVE-Aktien in den Depots unter dem neuen Namen geführt werden.