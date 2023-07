DJ EZB/Nagel: Forward Guidance ist nicht tot

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel will nicht ausschließen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) eines Tages wieder Forward Guidance einsetzen, also konditionierte Aussagen über den künftigen geldpolitischen Kurs, machen wird. "Ich glaube, dass es Perioden gibt, in denen Zentralbanken tun, was sie tun müssen und wo konstruktive Unklarheit nützlicher als Forward Guidance ist, und ich glaube, dass wir gerade in so einer Periode sind", sagte Nagel in einer Diskussion mit dem Harvard-Ökonomen Benjamin M. Friedman. Es werde wohl noch einige Zeit dauern, ehe die EZB zu einer Forward Guidance zurückkehre. "Aber ich würde nie sagen, dass Forward Guidance im Euroraum tot ist", fügte er hinzu.

Die EZB hatte während der langen Phase sehr niedriger Inflationsraten ihre Leitzinsen bis zur effektiven Untergrenze gesenkt und zur Reduzierung der längerfristigen Zinsen langlaufende Anleihen gekauft und Aussagen zum künftigen Zinskurs gemacht. Diese Phase hatte abrupt mit dem steilen Inflationsanstieg im Zuge der Pandemie und des Ukraine-Kriegs geendet. Seit einiger Zeit entscheidet die EZB von Sitzung zu Sitzung über ihre Zinsen, gibt allerdings eine informelle Orientierung für die nächste Sitzung.

