Im ersten Halbjahr haben Investoren an den Aktienmärkten Rekordgewinne einstreichen können. Um weiter auf der Sonnenseite zu stehen, bieten sich drei Top-Werte an, die in H2 schon mal bis zu 60 Prozent plus erreichten!

Fast 16 Prozent ging es für den S&P 500 in den ersten sechs Monaten des Jahres aufwärts und der technologielastige Nasdaq Composite schnellte sogar knapp 32 Prozent hoch - so stark wie seit 1983 nicht mehr! Vor diesem Hintergrund haben wir uns Aktien angesehen, die nach einer positiven H1-Performance (mindestens plus zehn Prozent) beim US-Leitindex, in der Folgezeit die Benchmark deutlich hinter sich gelassen haben.

Ein Wert, der dabei ins Auge sticht, ist KLA Corp., früher bekannt als KLA Tencor. Der Aktienkurs des Maschinenbauers und Chip-Prüfers hat die letzten fünf Male, die der S&P 500 in H1 mehr als zehn Prozent gewonnen hat, im darauffolgenden Halbjahr durchschnittlich 44 Prozent zugelegt. KLA profitiert vom aktuellen Halbleiter-Bullenmarkt, ist jedoch aktuell nicht so stark im Fokus wie beispielsweise Nvidia. Bei Quartalsbericht am 26. April übertraf KLA die Markterwartungen bei Gewinn und Umsatz. Die nächsten Zahlen werden am 27. Juli bekannt gegeben.

Der ebenfalls an der Nasdaq notierte Gebrauchtwagen-Verkäufer Copart hat historisch sogar eine noch bessere Entwicklung vorzuweisen. Die letzten fünf Male, die der S&P 500 in H1 mehr als zehn Prozent zugelegt hat, schnellte die Copart-Aktie im darauffolgenden Halbjahr um durchschnittlich 52 Prozent nach oben. Das Unternehmen aus Dallas verfügt weltweit über mehr als 200 Verkaufsstellen und hat bei der jüngsten Ergebnisvorlage ebenfalls die Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn übertroffen. Die nächsten Zahlen stehen am 6. September an, und Analysten rechnen für das laufende Geschäftsjahr mit einem Gewinnzuwachs von elf Prozent.

Die Krone bei dieser Analyse gebührt aber zweifelsohne Micron Technology, dem weltweit führenden Anbieter von Speicherchips. Micron kommt sogar auf ein mittleres Kursplus von 60 Prozent in H2 - wenn der US-Leitindex in H1 mehr als zehn Prozent gewonnen hat. Das Unternehmen, das seine Produkte auch unter der Marke "Crucial Technology" vertreibt, will zudem am 25. Juli eine Quartalsdividende von 0,115 USD je Aktie (0,46 USD pro Jahr) ausschütten. Auch Micron hat die Markterwartungen zuletzt übertroffen, nicht zuletzt, weil das Unternehmen vom aktuellen Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) profitiert.

(ink) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion