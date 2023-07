Halle/MZ (ots) -



Die USA wollen, so berichten es amerikanische Medien, die Ukraine künftig auch mit Streumunition versorgen. Diese Waffen sind militärisch hochwirksam, aber nicht treffsicher, für die Zivilbevölkerung noch Jahre später eine tödliche Gefahr - und daher völkerrechtlich geächtet. Ihr Einsatz ist deshalb ebenso falsch wie die Lieferung in ein Kriegsgebiet. Wichtig bleibt das Grundsätzliche: Völker- und Menschenrechte beziehen ihre Wirkmacht daraus, dass man sie auch dann wahrt, wenn die Lage schwierig ist. Das heißt: In einem Krieg, der ein Kampf für Menschenrechte und Zivilisiertheit ist, verbietet es sich, zu den Mitteln des Bösen zu greifen. Denn man kann einen solchen Krieg nicht nur militärisch verlieren, sondern auch moralisch. Beides sollte der Ukraine nicht passieren.



