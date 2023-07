In einem Company Update meinen die Analysten von Raiffeisen Research zu FACC: "Wir bestätigen unsere "Halten"-Empfehlung und senken das Kursziel von 8,60 auf 7,00 Euro. Wir sind davon überzeugt, dass FACC auch weiterhin vom Aufschwung der Luftfahrtbranche profitieren wird. Zusätzlich sollten Neuverhandlungen von bestehenden Verträgen und weitere Verbesserungen in der Lieferkette die Margen unterstützen. Zu diesem Zeitpunkt erachten wir die aktuellen Entwicklungen jedoch als eingepreist, weshalb sich unserer Meinung nach momentan kein Einstieg aufdrängt. Das Kursziel beruht auf einem EV/EBITDA Multiple von 8,8x, was dem historischen Mittelwert der letzen sieben Jahre entspricht und sich im Bereich der 2024e Multiples von vergleichbaren ...

