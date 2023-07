HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4508/ Reinhard Thor ist Geschäftsführer der Salzburger Motorsport-Präzisionsteile-Schmiede RWT, die sich mit fast allen Rennsport-Siegern freuen kann, weil eben fast alle Spitzenteams RWT-Teile einsetzen. Wir sprechen über Motorkomponenten und Präzisionsteile in Lohnfertigung für Teams in verschiedensten Rennserien von Boss GP F1 bis hin zu Moto GP oder Dakar, über ein Treffen am Red Bull Ring in Spielberg, permanente Innovation, hochspezialisierte Maschinen und Fachkräfte sowie Anwendungen, die über den Rennsport hinausgehen, Stichworte Elektromobilität oder Luftfahrt und vor allem Nachhaltigkeit. Spannend. https://r-w-t.com About: Die Marke, Patent, Rechte und das Archiv der ...

