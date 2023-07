Der amerikanische Immobilienkonzern Franklin Street Properties Corp. (ISIN: US35471R1068, NYSE: FSP) schüttet am 10. August 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,01 US-Dollar an die Aktionäre aus. Record date ist der 21. Juli 2023. Franklin Street Properties zahlt auf das Jahr hochgerechnet aktuell 0,04 US-Dollar Gesamtdividende aus. Dies entspricht unter Voraussetzung einer gleichbleibenden Dividende einer aktuellen Dividendenrendite von 2,56 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...